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Yaşam

8 aylık hamile eşini 8 yerinden bıçakladı

Ağır yaralanan annenin sezaryenle alınan bebeğinin topuğunda bıçak darbesi sonucu kesik oluştuğu belirlendi.

02 Nisan 2011 03:00

T24 - Ağır yaralanan annenin sezaryenle alınan bebeğinin topuğunda bıçak darbesi sonucu kesik oluştuğu belirlendi.



Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, kocasının 8 yerinden bıçakladığı 8 aylık hamile kadının sezaryenle alınan bebeğinin topuğunda bıçak darbesi sonucu kesik oluştuğu belirlendi.      



Cenk Ali Ö. ile 8 aylık hamile eşi Tuba Ö. kalfa olarak çalıştıkları Köseköy Mahallesi'ndeki eczanede ailevi nedenlerden dolayı tartışmaya yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cenk Ali Ö. eşini vücudunun değişik yerlerinden 8 kez bıçakladı. 





Bebeğin topuğunda bıçak darbeleri



Ağır yaralanan Tuba Ö, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Tuba Ö'nün bebeği sezaryenle alındı. 2 kilo 900 gram doğan erkek bebeğin topuğunda, bıçak darbeleri sonucu 2 santimlik kesik oluştuğu tespit edildi.       



Sağlık durumu iyi olduğu bildirilen bebek, plastik cerrahi doktorlarınca kesiğe dikiş atıldıktan sonra yeni doğan bakım ünitesine kaldırıldı. Anne Tuba Ö'nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.       



Olayın ardından kaçan Cenk Ali Ö, Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.     


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