T24 LogoT24 Logo
Yaşam

8 aylık Çağan Kutay yaşamak için yardım bekliyor

Kutay'ın kurtarılması için 30 bin lira gerekiyor

16 Haziran 2017 16:54

İzmir'de yaşayan doğuştan kalp hastası 8 aylık Çağan Kutay’ın, sağlığına kavuşabilmesi için acilen ameliyat olması, ameliyat için ise 30 bin lira gerekiyor.

26 yaşındaki işçi Osman Seçen ile ev kadını Melike Seçen çiftinin ikinci çocukları olan Çağan Kutay'ın doğuştan kalp hastası olduğu ortaya çıktı. 

‘Büyük arter transpozisyonu’ tanısı konulan Çağan’a 3 günlükken anjiyo operasyonu, 9 günlükken ise açık kalp ameliyatı yapıldı ve ters olan damarlar düzeltildi. 

3 ay sonra ise akciğere kirli kan taşıyan toplardamarda darlık olduğu ortaya çıktı. 

Çocuklarının ameliyat olması için hastane hastane gezen Seçen çifti, doktorların “Ameliyat olur ancak masada kalır” sözleriyle yıkıldı. 

Ameliyatı Türkiye’de sadece bir doktorun yapabileceğini söylediğini ve bunun için de 30 bin TL gerektiğini belirten anne Melike Seçen, “Normalde 2 yaşından sonra bu ameliyat yapılıyor. Fakat Çağan’ın yaşaması için ağustos ayına kadar ameliyat olması lazım. Sağlık Bakanlığı’nın oğlumla ilgilenmesini istiyorum. Bir anne olarak evladımın yaşamasını istiyorum” diye konuştu.

ETİKETLER

Çağan Kutay30 bin lira

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24