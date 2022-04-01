8 aylık bebeğini yastıkla boğmaya çalışan anne iki kez serbest bırakıldı: Tehdit mesajları yolladı

Diyarbakır’da 8 aylık bebeğini yastıkla boğmaya çalışan anne bu E.K, iki kez serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da 8 aylık bebeğinin yüzüne yastık bastırıp, boğmaya çalışan ve o anları cep telefonuyla görüntüleyerek eski eşine yollayan E.K., pazartesi günü gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakılan E.K.'nın, eski eşi Mehmet Kaya'ya tehdit mesajları attığı belirlendi.

Kaya'nın şikâyeti üzerine tekrar gözaltına alınan E.K., ikinci kez serbest bırakıldı. Bebek, olay sonrası savcılık tarafından babaya verilirken, Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan olayla ilgili olarak baba Mehmet Kaya, çocuğunun annesi E.K'nin psikolojisinin normal olmadığını ileri sürerek, bebeğe birçok kez şiddet uyguladığını iddia etti.

Eski eşi E.K. ile bir arkadaşı sayesinde tanıştıklarını ve evlendikten sonra çocukları olunca eski eşini daha iyi tanımaya başladığını aktaran Kaya, “Üç yıl gibi bir evliliğimiz oldu. Üç yıl içinde hep psikolojik sorunları vardı. Bir sefer intihar girişiminde bulundu. Çocuğumuz olduktan sonra ona da zarar vermeye başladı" dedi.

Eski eşinin bebeği çok kez vurup, tekmelediğine şahit olduğunu söyleyen Kaya, "2-3 ay gibi çocuğu emziremedi. 3’ncü aydan sonra tehditler, mesajlar durmadı. Artık işime gidemez oldum. Hep aklım çocuğumda kaldı” dedi.

Video ortaya çıkmadan önce şikayet etmemesinin sebebini de anlatan Kaya, “Şikâyet etmememin sebebi aileler birbirini tanıdığı için şikayette bulunmadım. En son video bizi bitirdi. Artık dayanılmaz bir hal olduğu için artık Cumhuriyet Savcılığı'na başvuru yaptım” diye konuştu.

Eski eşinin serbest bırakılmasına bir anlam vermediğini ve psikolojisinin de bozuk olduğunu iddia eden Kaya, “Çocuk çok şükür yanımızda. Mutlu, sevinçli. Sağlık sorunu yok çok şükür. Adalet Bakanlığına, Cumhuriyet Başsavcılığına sesleniyorum. Ölmesi mi lazımdı? Ben bütün belgeleri sundum. Öyle cani bir anne ki, kendisi videoyu çekti. Videoyu bana attı. Serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan sonra tekrar tehdit mesajları attı" sözlerini kullandı.

Öte yandan, Eylül bebeğin annesi E.K’nin bebeğine işkence yaptığı ve onu öldürme girişiminde bulunduğu zamanlarda eski eşi Mehmet Kaya attığı mesajlar ortaya çıktı.

Anne E.K. mesajlarında şu ifadeleri kullandığı görüldü:

“Ben o çocuğu inşaat odasında yatırmazsam görürsün. Çocuk şu anda elimde nefes alamıyor. Mutlu olun, şu anda elimde can çekişiyor. Ama ölünceye kadar neler yapacağım izle. Ölüme terk ettin çocuğunu.”