T24 LogoT24 Logo
Yaşam

8 aylık bebeğini öldürüp, intihara kalkıştı

Mersin'in Mut İlçesi'nde 4 çocuk annesi Ayşe Turan, 8 aylık kızının boğazını keserek öldürdü

18 Ocak 2018 00:24

Mersin'in Mut İlçesi'nde 38 yaşındaki Ayşe Turan, 8 aylık kızını boğazını keserek öldürdü. Turan daha sonra aynı bıçakla kendi boğazını keserek intihara kalkıştı.

Eşiyle sorun yaşamasının ardından evini terk ederek ailesinin yanına yerleşen ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 4 çocuk annesi Ayşe Tufan, 8 aylık kızı Firdevs'in boğazını keserek öldürdü. Ayşe Turan daha sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesti. Çok kan kaybeden Ayşe Turan, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tufan, Adana'daki bir hastaneye sevk edildi.

Firdevs bebeğin cesedi, yapılan incelemenin ardından ardından morga kaldırıldı.(DHA)

ETİKETLER

MersinMutAyşe Turanbebek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24