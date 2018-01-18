8 aylık bebeğini öldürüp, intihara kalkıştı

Mersin'in Mut İlçesi'nde 38 yaşındaki Ayşe Turan, 8 aylık kızını boğazını keserek öldürdü. Turan daha sonra aynı bıçakla kendi boğazını keserek intihara kalkıştı.

Eşiyle sorun yaşamasının ardından evini terk ederek ailesinin yanına yerleşen ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 4 çocuk annesi Ayşe Tufan, 8 aylık kızı Firdevs'in boğazını keserek öldürdü. Ayşe Turan daha sonra aynı bıçakla kendi boğazını kesti. Çok kan kaybeden Ayşe Turan, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tufan, Adana'daki bir hastaneye sevk edildi.

Firdevs bebeğin cesedi, yapılan incelemenin ardından ardından morga kaldırıldı.(DHA)