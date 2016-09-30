8 ayın balığı 10 günde tutuldu

Geçen av sezonunda 8 ayda tutulan palamut miktarı bu sezonda 10 günde tutuldu.

Son 5 yılın en bereketli sezonunun yaşandığı dönemde palamutun kilogramı geçen yıla göre de 5 kat ucuzladı. Geçen yıl tezgahta 25 lira olan palamutun fiyatı bu yıl 5 liraya düştü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, balık avı sezonunun geride kalan ilk bir ayını değerlendiren İstanbul Su Ürünleri Hali Komisyoncuları Derneği (İSKOMDER) Başkanı Mahmut Uçan, bu sezon ciddi bir hamsi ve palamut bolluğu yaşandığını belirterek, 1 Eylül'den beri ava çıkan her balıkçının kıyıya memnun döndüğünü söyledi.

Bir aydır ciddi bir hamsi ve palamut akımı olduğunu dile getiren Uçan, "Önümüzdeki aydan itibaren de çinekop balığının akımını bekliyoruz. Ayrıca palamut ve hamsideki bolluk da devam edecek inşallah. Beklentimiz, temennimiz bu yönde" dedi.

Uçan, geçen yıl 8 ay süren av sezonu boyunca tutulan toplam palamut miktarının bu yıl 10 günde avlandığını kaydederek, "Gerçekten müthiş bir bereket var. Bu üreticiyi de, tüketiciyi de sevindiren bir gelişme. Bu sene bollukla geçen bir balık sezonu yaşayacağız" diye konuştu.

Bollukla birlikte balık fiyatlarının da doğal olarak düştüğünü dile getiren Uçan, şu bilgileri verdi:



"Halkımıza ucuz balık yedireceğiz. Onların cebinden para çıkmayacak. Şu anda halde palamut balığının fiyatları gramına göre değişiyor. Mesela 800 gram ile 1 kilogram arasında değişen palamutun tanesi 5 lira, 600-700 gram palamutlar 4 lira, daha küçükleri 3 lira. Bunlara KDV dahil değil. Yani palamutların tane fiyatı 3 ile 5 lira arasında değişiyor. Pazar tezgahlarına gelirsek buralarda da balık fiyatları 5 ile 10 lira arasında değişiyor. 2 tanesi 10 liraya, 15 liraya satılan var. 3 tanesi 15 liraya, 20 liraya satılan var. Çok büyükleri biraz daha yüksek fiyatlı olabiliyor. Geçen sene tezgahta 25 lira olan bir palamut balığının şu andaki fiyatı 5 lira. Yani 5'te biri fiyatına satılıyor geçen yıla göre."

"Vatandaşımız lütfen bol balık yesin"

Uçan, hamsinin fiyatının tezgahlarda 5 ile 7 lira arasında değiştiğini belirterek, geçen yıla göre bol olsa da fiyatında belirgin bir düşüş yaşanmadığını söyledi.

Balık sezonunun bereketli geçeceğini beklediklerini yineleyen Uçan, vatandaşlardan bol bol balık yemelerini istedi.

Uçan, "Şu an tek temiz ve katkısız gıda balık kaldı. İnsan eli değmeyen bu besin kaynağı balığı vatandaşlarımız ne kadar çok tüketirlerse kendi sağlıkları için o kadar iyi olur. Burada denizden tutulan balıklarımız varken kültür balığı tüketmemeye gayret göstersinler. Zaten kültür balığı yüzde 300 daha pahalı" dedi.

"Palamutun bereketi de fiyatı da çok iyi"

İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği (İSTBİRLİK) Başkanı Erdoğan Kartal, ilk 1 ayda denizlerde, özellikle Karadeniz'de ciddi bir palamut bolluğu ile karşılaştıklarını söyledi.

Son yıllarda bu kadar palamut bolluğu görmediklerini dile getiren Kartal, "Gerçekten son 5 yılda böylesini görmedim. Palamut açısından çok bereketli bir sezon geçiriyoruz. Vatandaş da şu anda iyi fiyata palamut yiyor" dedi.

Kartal, palamutun kendilerinden çıkış fiyatının da ucuzladığını belirterek, tezgahlarda da balık fiyatlarının düştüğünü gördüklerini aktardı.

Balık avına çıkan en ufak teknenin karaya 200 çift palamut ile döndüğünü aktaran Kartal, bir gecede 3 bin kasa palamut tutan balıkçıların bile olduğunu, Karadeniz'in adeta palamut kaynadığını anlattı.

"Çinekop beklentimiz yüksek"

Kartal, Marmara'da palamut az bulunurken hamsi yoğunluğu görüldüğünü kaydederek, "Ancak bir ayda azaldı. Önümüzdeki 15-20 günde hamsinin akibeti tam olarak belli olur" ifadelerini kullandı.

"İstanbullu balıkçılar olarak çinekop beklentimiz yüksek. Ekim ayının 15'inden sonra çinekop avcılığına başlayacağız" diyen Kartal, çinekop sezonunun o tarihlerde başladığını bildirdi.

Kartal, şu anda denizlerde istavrit eksikliğinin görüldüğünü kaydederek, onun dışındaki diğer balık türlerinde ise olması gerektiği kadar balığın bulunduğunu aktardı.

Tezgahlarda palamut dışındaki balık fiyatlarının da uygun olduğunu ifade eden Kartal, "Bu bolluktan halkımızın en iyi şekilde yararlanması, onların bol bol balık yemesi için biz de fiyatlardan feragat ediyoruz. Biz çok kazanmıyoruz ama halkımızın düşük fiyatlarla balık yemesini önemsiyoruz" dedi.