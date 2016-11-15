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Spor

"8 aydır paramızı alamıyoruz, başkandan borç istedim"

Dinamo Barnaul takımı oyuncusu Viktor Lipin, takım arkadaşlarının çok zor durumda olduğunu dile getirdi

15 Kasım 2016 11:49

Rusya 2. Lig Doğu Grubu takımlarından Dinamo Barnaul’un 22 yaşındaki futbolcusu Viktor Lipin, takımdaki bazı futbolcuların ek iş yapmaya başladığını söyledi. 

futbolarena'nın haberine göre; Dinamo Barnaul’un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Viktor Lipin takımın ekonomik durumuyla ilgili şunları söyledi: "8 aydır maaş alamıyoruz. Takımda zor durumda olan arkadaşlarım var. Bunlardan biri de benim.

Samimi olarak söylüyorum bunu. Hatta gidip başkandan borç istedim. O da bana senet yapalım dedi. Bu cevap karşısında ne diyeceğimi bilemedim. Herhalde artık ek iş yapmaya kadar varacak bu iş, bilemiyorum." şeklinde konuştu. 

Dinamo Barnauli, 6 takımlı Rusya 2. Ligi Doğu Grubu’nda 3. sırada yer alıyor. 

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