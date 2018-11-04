"8 aydır 8 metrekarelik bir karavanda yaşıyor ve Türkiye'yi geziyorlar"

Yazılımcılık yapan Zeynep ve Özgür Karaman çifti 2.5 yaşındaki kızları Nil ile birlikte, 8 aydır 8 metrekarelik bir karavanda yaşıyor. Çift, modern hayatı bırakıp, karavana yerleşip Türkiye'yi gezme kararını Zeynep'e 1.derece diyabet teşhisi koyulduktan sonra almış.

Hürriyet'ten Serkan Ocak'ın haberine göre çift modern tıbbı reddediyor, ''1700’lü yıllarda insanlar nasıl yaşıyorsa aynen öyle yaşıyor'', deodoran yerine sirke, deterjan yerine hardal tozu kullanıyor. Paketli ürün almıyor ve sadece iki öğün yemek yiyorlar.

Habere göre 2014’te Zeynep hızla kilo kaybına uğrayınca doktora gitti. Diyabet tanısı kondu. Günde dört defa insülin ve altı öğün beslenme tavsiye edildi. Bu onlar için dönüm noktası oldu; “Hayatı kalitesini artıralım” diyerek İstanbul’dan uzaklaşmak ve tüm alışkanlıklarını değiştirmek istediler. Bunun üzerine önce Didim'e, ardından Zonguldak'ta bulunan Karadeniz Ereğli'ye taşındılar. Burada Özgür, aklında olan karavan fikrini eşine kabul ettirdi ve 14 ay aldıkları minibüsle uğraştıktan sonra çift yolculuğuna başladı.

Serkan Ocak'ın Karaman ailesiyle ilgili haberinin tamamını buradan okuyabilirsiniz