8 ay önce evlendiği eşini öldürdü

8 ay önce evlendiği karısını tabancayla öldüren zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün 21.00 sıralarında Başakşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Ç. ile 8 ay önce evlendiği eşi Çiğdem Ç. maddi sıkıntılar nedeniyle tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hakan Ç. bu sırada üzerinde bulunan tabanca ile eşi Çiğdem Ç.’yi vurdu.

Karısını vurdu, balkonda sigara içti

Öfkeli koca daha sonra evlerinin balkonuna çıkarak çevreye ateş açtı. Zanlı bir süre de balkonda oturup sigara içti. Silah seslerini duyan komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis, elinde tabanca bulunan öfkeli kocayı ikna etmeye çalıştı; fakat başaramadı. Bunun üzerine siteye müzakereci polisler ve Özel Harekat Timleri de sevk edildi. Olay yerine gelen Özel Harekat ekipleri binanın merdiven boşluğunda önlem aldı. Zanlı bir süre sonra kanlar içerisinde hareketsiz şekilde yerde yatan eşini, dairenin kapısına bırakıp tekrar içeri girdi.

Ekipler, hareketsiz şekildeki kadını binanın giriş katına indirdi. Olay yerinde bekletilen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çiğdem Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Tabancayı balkondan atarak teslim oldu

Hakan Ç., müzakereci polislerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu teslim olmaya ikna edildi. İkna edilen cinayet şüphelisi balkona çıkıp tabancasını doldur boşalt yaptıktan sonra silahı aşağıya attı; kısa süre sonra da kapıda bekleyen Özel Harekat Polislerine teslim oldu.

Site sakinleri tepki gösterdi

Şüphelinin polis aracına götürüldüğü sırada da site sakinleri, adama saldırmak istedi. Ekipler, cinayet zanlısının çevresine koruma çemberi oluşturup, site sakinlerini uzaklaştırdı. Hakan Ç., daha sonra da sorgulanmak üzere Başakşehir Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü.

Cenaze adli tıpa kaldırıldı

Cinayetin ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından, daire içerisinde ve binanın bahçesine spot ışıklar kurularak inceleme yapıldı. Ekiplerin çalışması sonucunda, Hakan Ç.’nin aşağıya attığı tabanca ve aileye ait bazı fotoğrafların bulunduğu öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından Çiğdem Ç.’nin cesedi cenaze aracına konularak, İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.