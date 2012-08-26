8 asırlık gelenek: Sudan koyun geçirme

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Aşağıseyit köyünde 8 asırlık geleneksel ''Sudan Koyun Geçirme'' yarışması yapıldı.
Yarışmada çobanlar, sadakat ve sevgisini göstermek için koyunlarını Büyük Menderes Nehri'nin sularına çekmeye çalıştı. Suyun içine giren çobanlar, ıslıklarla koyunlarını çağırdı. Sürülerin suya atlaması sırasında maniler söylendi, davul-zurna eşliğinde çobanlar motive edildi.
Sürüleri suya girdikten sonra Büyük Menderes Nehri'nin karşı yakasına geçen çobanlar, büyük sevinç yaşadı.
Yarın tamamlanacak ve 839 yıldır yapıldığı belirtilen yarışmada dereceye giren çobanlara çeyrek altın ve hayvan yemi verileceği öğrenildi.