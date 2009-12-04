8 Aralık'ta bazı tren seferleri yapılmayacak

T24 - Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi 2. Etap çalışması nedeniyle 8 Aralıkta bazı tren seferleri yapılamayacak.



Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarmaşık-Bakırköy hattı 8 Aralıkta 07.00-17.00 saatleri arasında tren trafiğine kapatılacak.



Bu nedenle, Eskişehir Ekspresi, Başkent Ekspresi ve Cumhuriyet Ekspresi'nin Eskişehir-Haydarpaşa ve Haydarpaşa-Eskişehir seferleri ile Boğaziçi Treni ve Doğu Ekspresi'nin Ankara-Haydarpaşa ve Haydarpaşa-Ankara seferleri 07.00-17.00 saatleri arasında yapılamayacak.