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Yaşam

8 Aralık'ta bazı tren seferleri yapılmayacak

Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi 2. Etap çalışması nedeniyle 8 Aralıkta bazı tren seferleri yapılamayacak.

04 Aralık 2009 02:00

T24 - Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi 2. Etap çalışması nedeniyle 8 Aralıkta bazı tren seferleri yapılamayacak.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarmaşık-Bakırköy hattı 8 Aralıkta 07.00-17.00 saatleri arasında tren trafiğine kapatılacak.

Bu nedenle, Eskişehir Ekspresi, Başkent Ekspresi ve Cumhuriyet Ekspresi'nin Eskişehir-Haydarpaşa ve Haydarpaşa-Eskişehir seferleri ile Boğaziçi Treni ve Doğu Ekspresi'nin Ankara-Haydarpaşa ve Haydarpaşa-Ankara seferleri 07.00-17.00 saatleri arasında yapılamayacak.

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