-''8. ALTIN ÖRÜMCEK WEB ÖDÜLLERİ'' SAHİPLERİNİ BULDU İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - En iyi internet sitelerinin ödüllendirildiği ''8. Altın Örümcek Web Ödülleri'' sahiplerini buldu. Kuruçeşme Arena'da düzenlenen ödül töreninde, ''2009 yılının En İyi Web Sitesi Özel Ödülü'', Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasının ''www.vobnedir.org'' sitesinin oldu. Toplam 33 kategoride ödül dağıtılan gecede, ''www.hsbc.com.tr'' internet sitesi, ''En İyi Erişilebilir Web Sitesi Özel Ödülü''nü kazandı. www.hsbc.com.tr yetkilisine ödülünü, AK Parti Milletvekili Lokman Ayva verdi. Törende Türk Hava Yolları, ''www.thy.com.tr'' web adresiyle ''En İyi Kurumsal Web Sitesi'' kategorisinde ödül alırken TTNET, ''www.ttnet.com.tr'' internet sitesiyle ''Telekomünikasyon'' kategorisinde ödüle layık görüldü. 52 kişilik jüri tarafından seçilen kategori birincileri arasında ''www.efespilsen.com.tr'' adresi de Efes Pilsen'e birincilik ödülü kazandırdı. Haber kategorisinde birincilik ödülü NTVMSNBC'ye ait ''ntvmsnbc.com'' sitesine verilirken Anadolu Ajansı ''www.aa.com.tr'' internet sitesiyle ikinci oldu. Anadolu Ajansının internet sitesi, ''Halkın Favorileri'' olarak adlandırılan ve halk tarafından seçilen internet siteleri arasında da yer aldı. Törende konuşan DorukNet Genel Müdürü Gökhan Erkman, bu organizasyonla çok yeni ve çok farklı projeler ortaya çıkmaya başladığını ifade ederek, Altın Örümcek yarışmasının Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri haline geldiğini söyledi. Erkman, Türkiye'de web ve internet teknolojilerini kullanarak gerçekleştirilen başarılı projelerin tanıtılması gerektiğini kaydederek, bu yarışmanın etkisiyle yurt dışındaki örneklerden daha ileride projeler görülmeye başlandığına dikkati çekti. Törene, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da mesaj gönderdi.