Sanatla dolu bir hafta geçirmeniz için 6 öneri

artfulliving.com.tr’nin; “sıcaklar başımıza vurmadan, tası tarağı toplayıp yazlıklara kaçmadan önce şehirdeki sanat etkinliklerini gezmeyi unutmayın” sloganıyla derlediği 6 etkinlik şöyle:

4. Jameel Ödülü Sergisi

Pera Müzesi, 8 Haziran – 14 Ağustos 2016 tarihleri arasında İngiltere’nin en köklü ve önemli sanat kurumlarından Victoria ve Albert Müzesi ile Art Jameel'ın iş birliğiyle 4. Jameel Ödülü töreni ve sergisine ev sahipliği yapıyor. Victoria ve Albert Müzesi’nin ilk kez İngiltere dışında, İstanbul’da Pera Müzesi’nde düzenleyeceği ödül töreniyle kazanan sanatçı açıklanacak.

Afganistan, Mali, Porto Riko ve Tayland gibi pek çok farklı ülkeden 280’in üzerinde başvuru alan Jameel Ödülü’nün 11 sanatçısı, Victoria ve Albert Müzesi Direktörü Martin Roth’un başkanlığındaki jüri tarafından belirlendi. Türkiye’den CANAN ve Cevdet Erek’in de yer aldığı sergide kolajlardan video yerleştirmelerine, seramik, kaligrafiden heykele ve sanatçı kitaplarına kadar birçok farklı mecrada üretilen yapıtlar yer alıyor. Sergi 8 Haziran-14 Ağustos tarihleri arasında ziyaret edilebilir.

ArtWriting Turkey | Röportaj Atölyesi

Mixer’in sanat yazımına odaklanan projesi ArtWriting Turkey (AWT), bir röportaj atölyesi ile devam ediyor. IstanbulArtNews Piyasa editörü Elvin Vural, Milliyet gazetesi kültür-sanat muhabiri ve Milliyet Sanat dergisinin plastik sanatlar editörü Fisun Yalçınkaya, sanat yazarı Gökşen Buğra ve Sanat Online sitesinin kurucusu Yasemin Elçi'nin liderliğinde gerçekleştirilecek olan atölye iki oturumdan oluşacak ve sanat yazımında röportaj konusunu ele alacak. 8 Haziran Çarşamba günü 19:00-20:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek ilk oturumda düzenlenecek panelde, kültür-sanat alanındaki farklı aktörlerle gerçekleştirilecek röportajların nasıl bir çerçeveye sahip olması gerektiği tartışılacak. Daha sonra katılımcılara yapılacak röportajlar önerileri paylaştırılarak, bu röportajların farklı mecralarda nasıl yayımlanacağını irdeleyen bir çalışma yapılacak. 22 Haziran Çarşamba günü 19:00-20:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek ikinci oturumda ise atölye yöneticileri, katılımcıların yaptığı röportajları değerlendirecek ve düzeltmelerle yorumlarını kişisel olarak katılımcılarla paylaşacak. Daha sonra ise atölyede hazırlanan röportajlardan bir kısmı Sanat Online sitesinde ve Mixer'in blogunda yayımlanacak. Her Düşenin Kanadı Yoktur

Arter’de 9 Haziran–18 Eylül 2016 tarihleri arasında “Her Düşenin Kanadı Yoktur” başlıklı bir grup sergisi yer alıyor. Bas Jan Ader, Phyllida Barlow, Cyprien Gaillard, Ryan Gander, Mikhail Karikis & Uriel Orlow, VOID ve Anne Wenzel’in eserlerini bir araya getiren serginin küratörlüğünü Selen Ansen üstleniyor.

“Yerçekimi” ve “ağırlık/vakar” kavramları etrafında geliştirilen “Her Düşenin Kanadı Yoktur” isimli sergi, düşme eylemini fiziksel bir düşüş, beceriksizlik ya da yetersizlikten kaynaklanan bir sonuç veya kötü yazgının/lanetin getirdiği kaçınılmaz son gibi ilk çağrışımlarının ötesine geçerek ele alıyor.

İki Dünya Karşılaştığında Kapsamında Söyleşi

9 Haziran Perşembe günü saat 17:30’da “İki Dünya Karşılaştığında” sergisi kapsamında Ebrahim Mohammadian, Doç. Dr. Işıl Baş ve Doç. Dr. Fatma Büyükarcı Yılmaz söyleşecekler.

Göksu Gül ve Ebrahim Mohammadian’ın BLOK art space'de devam etmekte olan "İki Dünya Karşılaştığında" adlı sergisi, doğa üzerine incelemelerinden oluşan ve ortak bir gözlem süreci sonucunda ortaya çıkan ikilikler üzerinden kurulmayı hedefliyor. İki sanatçının da giderek koparıldıklarını ve uzaklaştıklarını hissettikleri doğaya geri dönüş niteliğindeki eserleri, “başka dünya/lar” arayışlarına bir gönderme olup iyi/kötü, doğa/doğaüstü gibi karşıtlıklardan besleniyor.

Pera Müzesi’nde Uzun Bir Gece

Pera Müzesi, 10 Haziran Cuma günü 18:30 – 23:00 saatleri arasında Ladies on Records, Toprak Basgit ve Grup Ses Beats’in DJ performansları eşliğinde “Uzun Bir Gece” etkinliğini düzenliyor. Yeni açılan “4. Jameel Ödülü” ve “Mario Prassinos” sergilerinin yanı sıra “Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar”, “Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri ile Kahve Molası” koleksiyon sergileri de saat 23:00’a kadar ücretsiz gezilebilecek.

Program:

18:30 – 20:00 Ladies on Records

20:00 – 21:30 Toprak Basgit

21:30 – 23:00 Grup Ses Beats Printed'16 - Sanatçı Konuşması | Artist Talk

Mixer, yerli ve yabancı sanatçıların fotoğraf, serigrafi, gravür, linol ve litografi gibi farklı baskı teknikleri ile üretilmiş, çeşitli boyutlarda ve limitli sayıda bulunan eserlerini bir araya getiren Printed’16 sergisine paralel bir sanatçı konuşması etkinliği gerçekleştirecek. Konuşma 11 Haziran Cumartesi günü 15:00-17:00 arasında gerçekleşecek.

Sergi sanatçılarından: Seza Bali, Leyla Hancı, Merve Kılıçer, Gül Kozacıoğlu, Deniz Köse ve Ilgın Seymen’in bulunacağı etkinlikte sanatçıların kavramsal ve fiziksel üretim süreçleri irdelenecek.

*Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğin dili Türkçe'dir.