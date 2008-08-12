8 - Şirketler arası aktarım

Süreç:
- Hesap özetini mevcut şirketinizden talep dilekçesi veya çağrı merkezi aracılığıyla talep edebilir, ya da İnternet sitesinden şifrenizle gireceğiniz alandan alabilirsiniz. Mevcut şirketiniz, hesap özetini en geç 5 iş günü içinde size göndermekle yükümlüdür.
- Hesap özetinizle birlikte tarafınıza gönderilecek aktarım bilgi formunu inceleyerek kazançlarınızı ve kayıplarınızı değerlendirin.
- Aktarım kararınız değişmediyse hesap özetinizle birlikte aday şirketinize başvurun.
- Aday şirket tarafından önerilen plan ve plana ilişkin kesintileri değerlendirin.
- İmzaladığınız “Aktarım Talep Formu”nu faks ya da posta yolu ile mevcut şirketinize iletin.
- Diğer işlemler aday ve mevcut emeklilik şirketiniz tarafından yürütülecektir.
Farklı şirketlerde bulunan hesaplarınızı da aynı şekilde birleştirebilirsiniz…
Önemli noktalar:
- Yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl süreyle mevcut şirketinizde kalan sözleşmelerinizi aktarabilirsiniz.
- Aktarım yolu ile kurulan sözleşme için giriş aidatı ödenmez.
- Aktarım işleminden önce aktarılacak hesaba ilişkin ileriye dönük ödeme yaptıysanız, bu süreler dikkate alınmaz.
- Kredi kartı ile yapılan ve provizyonda olan ödemeler iptal edilir.