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8 - Şirketler arası aktarım

12 Ağustos 2008 03:00

Süreç:

- Hesap özetini mevcut şirketinizden talep dilekçesi veya çağrı merkezi aracılığıyla talep edebilir, ya da İnternet sitesinden şifrenizle gireceğiniz alandan alabilirsiniz. Mevcut şirketiniz, hesap özetini en geç 5 iş günü içinde size göndermekle yükümlüdür.

- Hesap özetinizle birlikte tarafınıza gönderilecek aktarım bilgi formunu inceleyerek kazançlarınızı ve kayıplarınızı değerlendirin.

- Aktarım kararınız değişmediyse hesap özetinizle birlikte aday şirketinize başvurun.

- Aday şirket tarafından önerilen plan ve plana ilişkin kesintileri değerlendirin.

- İmzaladığınız “Aktarım Talep Formu”nu faks ya da posta yolu ile mevcut şirketinize iletin.

- Diğer işlemler aday ve mevcut emeklilik şirketiniz tarafından yürütülecektir.

Farklı şirketlerde bulunan hesaplarınızı da aynı şekilde birleştirebilirsiniz…

Önemli noktalar:

- Yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl süreyle mevcut şirketinizde kalan sözleşmelerinizi aktarabilirsiniz.

- Aktarım yolu ile kurulan sözleşme için giriş aidatı ödenmez.

- Aktarım işleminden önce aktarılacak hesaba ilişkin ileriye dönük ödeme yaptıysanız, bu süreler dikkate alınmaz.

- Kredi kartı ile yapılan ve provizyonda olan ödemeler iptal edilir.

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