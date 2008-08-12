8 - Şirketler arası aktarım

Süreç:



- Hesap özetini mevcut şirketinizden talep dilekçesi veya çağrı merkezi aracılığıyla talep edebilir, ya da İnternet sitesinden şifrenizle gireceğiniz alandan alabilirsiniz. Mevcut şirketiniz, hesap özetini en geç 5 iş günü içinde size göndermekle yükümlüdür.



- Hesap özetinizle birlikte tarafınıza gönderilecek aktarım bilgi formunu inceleyerek kazançlarınızı ve kayıplarınızı değerlendirin.



- Aktarım kararınız değişmediyse hesap özetinizle birlikte aday şirketinize başvurun.



- Aday şirket tarafından önerilen plan ve plana ilişkin kesintileri değerlendirin.



- İmzaladığınız “Aktarım Talep Formu”nu faks ya da posta yolu ile mevcut şirketinize iletin.



- Diğer işlemler aday ve mevcut emeklilik şirketiniz tarafından yürütülecektir.



Farklı şirketlerde bulunan hesaplarınızı da aynı şekilde birleştirebilirsiniz…



Önemli noktalar:



- Yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl süreyle mevcut şirketinizde kalan sözleşmelerinizi aktarabilirsiniz.



- Aktarım yolu ile kurulan sözleşme için giriş aidatı ödenmez.



- Aktarım işleminden önce aktarılacak hesaba ilişkin ileriye dönük ödeme yaptıysanız, bu süreler dikkate alınmaz.



- Kredi kartı ile yapılan ve provizyonda olan ödemeler iptal edilir.

