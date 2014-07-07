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Yaşam

7x8’i ezberlemek neden zor?

Fransız matematik uzmanı ve psikolog Nicolas Gauvrit, çarpım tablosundaki bazı işlemlerin neden akılda zor kaldığı sorusuna yanıt buldu

07 Temmuz 2014 16:37

Çarpım tablosunda bazı işlemlerin neden kolay, bazı işlemlerin ise neden zor olduğu belli oldu. Kafiyenin akılda tutmayı kolaylaştırdığı belirlenirken, belli bir kural olmaması nedeniyle 6, 7 ve 8'li işlemlerin daha zor ezberlendiği tespit edildi.  

Yıllardır bilim insanlarının kafasını meşgul eden soruya üç açıklama getiren Gauvrit, çarpma işleminin sonucunun çarpılan sayılarla "kafiyeli" olmamasının ezberi zorlaştırdığını belirtti.

5x5=25 veya 6x6=36 işlemlerinde "kafiye" bulunduğunu, bu nedenle kolay akılda kaldıklarını belirten Gauvrit, sayılar ve sonucun birbiri ile uyumlu olmadığı 7x8=56 işleminin daha zor ezberlendiğini söyledi.

Nicolas Gauvit, 3x4=12 gibi küçük sayıların çarpımının günlük hayatta daha sık kullanıldığı için daha kolay hatırlandıklarını kaydetti.

Fransız matematikçi, 10 ile çarpımlarda sonuca sadece 0 eklenmesinin, 5 ile çarpımlarda da sonucun 5 ya da 0 ile bitmesinin ezberi kolaylaştırdığını ifade etti.

Gauvrit, ancak 6, 7 ve 8'ler için böyle kolay bir yöntemin bulunmadığını vurguladı.

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