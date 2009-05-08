7'nci kattan atladı, ölmedi!

Antalya’da 7'nci kattaki daireden atlayıp çim zemine düşen ve yaralı olarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Ebru Oktavgil, hayati tehlikeyi atlattı.



Çim zemine düştüğü için organlarının fazla zarar görmediği öğrenilen genç kız, 12 saat sonra yoğun bakımdan çıktı.



Bir süre önce Eskişehir'den gelerek, bir turizm firmasında çalışan ve bekar olan ağabeyinin yanına yerleşen 22 yaşındaki Ebru Oktavgil, Fener Mahallesi 1964 Sokak'taki Ülker Sitesi'ndeki Deniz Apartmanı'nın 7'inci katındaki daireden dün akşam saatlerinde kendini boşluğa bıraktı. Saat 18.30 sıralarında Site sakinleri yerde kanlar içinde yatan kadın için 112 Acil Servis'e ve polise bilgi verdi. Genç kadın ambulansla en yakın hastane olan Özel Medikal Park'a kaldırılıp acil ameliyata alındı. Çim zemine düştüğü için genç kızın iç organlarının zarar görmediği anlaşıldı. Vücudunda çok sayıda kırık oluşan Oktavgil, 12 saat yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlattı. Kendine geldikten sonra hayatta olduğuna sevindiğini söylediği öğrenilen genç kız, ortopedi servisine alındı.



Ebru Oktavgil'in erkek arkadaşıyla iki gün önce kavga ettiği için bunalımda olduğu, bu nedenle intihara kalkışmış olabileceği iddia edildi.



Polis, alayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

