7’nci kattan 5’inci kata düştü!

Antalya’nın Konyaaltı İlçesi’nde, 7’nci kattaki dairenin balkonundan, başı dönerek düşen 19 yaşındaki Aybüke Metin, 6’ncı kat balkon demirlerine tutunmayı başardı. Çığlık çığlığa burada bir süre asılı kalan Metin, kendini 5’inci kat balkonuna atarak ölümden döndü.

8 katlı binanın 7’nci katında ailesiyle oturan Aybüke Metin, dairenin balkonunda sitenin bahçesine baktığı sırada fenalaştı. Oruçlu olması nedeniyle başı dönen Aybüke Metin, dengesini kaybederek balkondan düştü. 6’ncı katın balkon demirlerine tutunan Metin, bağırarak yardım istedi.

Daha fazla tutunamayan Aybüke Metin, kendini 5’inci kat balkonuna atarak kurtuldu. Olayı fark eden annesi Ayşegül Metin, hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi.

Aybüke Metin’in balkonuna düştüğü dairede kimse oturmadığı için olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, kapıyı açarak içeri girdi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Metin, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olayda sadece bir el parmağı kırılan Metin, tedavisinin ardından serviste gözetim altına alındı.