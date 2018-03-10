T24 LogoT24 Logo
Gündem

7'nci katın penceresinden düşen Ayşe, toprağa verildi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- İSTANBUL'un Beylikdüzü ilçesinde 7'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Ayşe Uzundemir (29), memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi

10 Mart 2018 19:24

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- İSTANBUL\'un Beylikdüzü ilçesinde 7\'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Ayşe Uzundemir (29), memleketi Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.
Beylikdüzü\'nde önceki gün Ayşe Uzundemir, ablasıyla birlikte yaşadığı 7\'nci kattaki evlerinde, dengesini kaybedip pencereden düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Uzundemir, doktorların yaptığı tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Uzundemir’in cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Zonguldak\'ın Ereğli ilçesine getirilen Ayşe Uzundemir için Bozhane Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Ayşe Uzundemir\'in babası Ali Uzundemir taziyeleri kabul etti. Uzundemir, kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan KABATEPEEREĞLİ Zonguldak DHABeylikdüzüAyşe UzundemirZonguldak EreğliUzundemirAğırUzundemirinBozhane CamiiAli UzundemirFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24