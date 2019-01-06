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7'nci katın balkonundan düşen kadın öldü

Sinan HARMANCI/GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya), (DHA) - AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, 7'nci kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek, düşen Pakize Kök (78), yaşamını yitirdi

06 Ocak 2019 20:09

Sinan HARMANCI/GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya), (DHA) - AMASYA\'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, 7\'nci kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek, düşen Pakize Kök (78), yaşamını yitirdi.
Olay, öğleden sonra, ilçeye bağlı Artıkabat Mahallesi\'nde meydana geldi. Apartmanın 7\'nci katındaki evinde yalnız yaşayan Pakize Kök, iddiaya göre, balkondan dengesini kaybederek, düştü. Kadının zemine çakıldığını gören bina sakinleri, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kök\'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından Pakize Kök\'ün cansız bedeni, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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