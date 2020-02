7'nci Halkla İlişkiler Çalışmaları ödüllerine başvurular başladı

Cansel Oruç/BURSA,(DHA)- BURSA Halkla İlişkiler Derneği(BHİD) tarafından ulusal bazda 7\'nci kez düzenlenen ‘Halkça İlişkiler Çalışmaları’ yarışmasına başvurular başladı. BHİD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sönmezay, ‘’Mesleğimize nitelik kazandırmanın yanı sıra kurumların birbirlerini daha yakından tanımasına vesile olan yarışmamızda, başvuru sayısı her geçen yıl artış göstermektedir’’ dedi.

Bursa Halkla İlişkiler Derneği’nin(BHİD) 7’ncisini düzenlediği ‘Halkça İlişkiler Çalışmaları’ yarışmasına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, amaçlarının sektörel iletişimin artması ve meslek bilincinin gelişmesi olduğunu ifade eden BHİD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sönmezay, “Bursa Halkla İlişkiler Derneği olarak, Halkla İlişkiler projelerini 2013 yılından bu yana düzenlediğimiz HİÇ Ödül Törenleri ile geniş kitlelere duyurduk. Amacımız farklı sektörlerin yoğun emekler harcayarak ortaya koydukları projelerin ödüllendirilmesi dışında, kurumlara örnek teşkil etmesi, mesleğin gelişimine katkı sağlaması, çağımızın yenilik ve yöntemlerini sektörle paylaşılmasıdır. Bilindiği üzere halkla ilişkiler projeleri, kurumlar için olmazsa olmazlardandır. ‘HİÇ Fark Yaratıyor’ sloganıyla projelerin farkını ortaya koymak isteyen tüm kurum ve kuruluşları HİÇ Ödülleri\'ne başvurmaya davet ediyoruz” dedi.

‘BURSAMIZIN TANITIMI AÇISINDAN ÖNEMLİ’

HİÇ Ödülleri’ne başvuruların her yıl artmasını sektörel bilincin gelişmesine katkı sağlanması açısından önemsediklerini ifade eden Sönmezay, “Bursa’da başlayan yarışmamızın yıllar içerisinde ulusala açılması ve meslektaşlarımızın göstermiş oldukları ilgi, bizim en büyük motivasyonumuzdur. Mesleğimize nitelik kazandırmanın yanı sıra, kurumların birbirlerini daha yakından tanımasına, iletişim kanallarının gelişmesine vesile olan yarışmamızda her geçen yıl başvuru sayısı da artış göstermektedir. Ülkenin çeşitli şehirlerinden gelen başvurular da bizleri bu süreçte oldukça heyecanlandırıyor. Bursamızın tanıtımı açısından da önemli bir adım” ifadlerini kullandı. Sönmezay, HİÇ Ödülleri\'ne başvuruların 20 Aralık 2018 ile 8 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacağını, ödüllerin de sahiplerine 18 Nisan’da verileceğini sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI