7’nci büyük dava olacak

Türkiye tarihinde, Ergenekon davası gibi kamuoyunda iz bırakan yargılamalar şöyle:





MSP DAVASI: Necmettin Erbakan’ın Genel Başkanlığı’nı yaptığı ve 1981 yılında kapatılan Milli Selamet Partisi ile ilgili davada ise 1985 yılında sonuçlanırken tüm sanıklar beraat etti.



DEV SOL DAVASI: Dev-Sol davasında yargılanan sanık sayısında ise rekora ulaşıldı. Bin 243 kişinin yargılandığı dava henüz kesin olarak sonuçlanmadı.



YASSIADA DAVALARI: 1950-1960 döneminde Başbakanlık yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Adnan Menderes’in idam edilmesi ile sonuçlandı. Yassıada’da yapılan yargılama sonrasında Menderes’le birlikte Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan da idam edildi.



12 EYLÜL DAVALARI: 12 Eylül 1980 tarihinden sonra da çok sanıklı davalar ardarda geldi. Milliyetçi Hareket Partisi davası ile ilgili olarak o dönemde genel başkanlık görevini yürüten Alpaslan Türkeş’le birlikte 392 kişi yargılandı. Yargılama yıllarca devam etti.



DİSK DAVASI: Barış Davası’nda aydınlar, DİSK Davası’nda da yüzlerce sendikacı hakkında dava açıldı. Aylarca süren bu davalarda da sanıkların çoğu beraat ederken, bazı sanıklar hakkındakı suçlamalar zaman aşımına uğradı.



DENİZ GEZMİŞ DAVASI: Deniz Gezmiş ve arkadaşları Ankara 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi’nde yargılandılar. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın cezaları 6 Mayıs 1972 tarihinde infaz edildi.



