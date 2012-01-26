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7'nci ayda boşanıyorlar

Bodrum'da geçtiğimiz temmuz ayında evlenen Gökçe Bahadır ve Ali Sunal boşanıyor.

26 Ocak 2012 02:00


T24- Üç yıllık ilişkinin ardından geçtiğimiz temmuz ayında Bodrum’da evlenen Gökçe Bahadır ve Ali Sunal boşanıyor. Anlaşmalı olarak boşanmaya hazırlanan çift, önümüzdeki günlerde mahkemeye başvuracak.



Kemal Sunal’ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Ali Sunal (35) ile meslektaşı Gökçe Bahadır (31), üç yıl süren birlikteliğin ardından geçtiğimiz temmuz ayında Bodrum’da nikâh masasına oturmuştu.

İki gün iki gece süren düğün kutlamalarının ardından Yunan adalarında balayına çıkan çift, verdikleri tüm röportajlarda çok mutlu olduklarını dile getiriyor, birbirlerini çok sevdiklerini söylüyordu. Ancak bu mutluluk fazla uzun sürmedi.


Evliliklerinin altıncı ayında “anlaşamadıkları” için ayrılık kararı alan Sunal ve Bahadır, mahkeme sürecini önümüzdeki günlerde başlatacak.


Konuyla ilgili Gökçe Bahadır, “Geçinemediğimiz için boşanma kararı aldık. Bu kararın nedeni asla üçüncü bir şahıs değildir” diyerek anlaşmalı olarak boşanmanın yollarını aradıklarını söyledi.



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