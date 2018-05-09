7.kattan düşen genç kızın aranan sevgilisi yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)İSTANBUL\'da 5 ay önce bir binanın 7.katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Buket Şişek\'in ölümüyle ilgili polis tarafından aranan lsevgilisi Erhan M. polis tarafından yakalandı. Olay gününden beri firar olan Erhan M.\'nin uyuşturucu, kasten yaralama, hırsızlık, tehdit, ruhsatsız silah bulundurmak gibi suçlardan 11 kaydı bulunduğu ayrıca hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Sahte kimlikle yakalanan şüpheli Erhan M. \"Kendisi atladı, ben hastaneye götürdüm. Daha sonra hakkımdaki hapis cezasından dolayı oradan kaçtım.\" dedi. Şüpheli mahkemeye sevk edildi.

GENÇ KIZ 7.KATTAN DÜŞEREK ÖLMÜŞTÜ

Esenler\'de 29 Aralık 2017 tarihinde Yeşilkent mahallesi, Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda 17 yaşındaki Buket Şişek, 7.kattan düşerek ağır yaralanmıştı. Olay sırasında yanında bulunan sevgilisi tarafından hastaneye kaldırılan Buket Şişek hayatını kaybederken onu hastaneye götüren sevgilisi ortadan kaybolmuştu. Olayın meydana geldiği evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulunmuştu.

POLİS YEMEK SİPARİŞLERİNİ TAKİP EDEREK ŞÜPHELİYE ULAŞTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturmada polis ortadan kaybolan şüpheli Erhan M.\'nin peşine düşmüştü. Yapılan çalışmalar sonucu sahte bir kimlik kullandığı belirlenen şüphelinin eşkaline benzeyen bir kişinin Bağcılar, Batışehir mahallesinde restoranlardan yemek siparişi verdiği tespit edildi. Polis yaptığı incelemede kısa sürede yemek siparişi veren kişinin oturduğu daireyi tespit etti. Önceki gün yapılan baskında Erhan M. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelini üzerinden Gökhan İ. adına düzenmiş bir sahte kimlik çıktı.

AZILI SUÇLU ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelin Erhan M.\'nin daha önceden uyuşturucu bulundurmak, kasten yaralama, hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurmak gibi suçlardan 11 kez polis tarafından hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Şüphelinin ayrıca 5 ayrı mahkeme tarafından arandığı ortaya çıktı. Şüpheli hakkında ayrıca 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

GENÇ KIZIN İNTİHAR ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade veren şüpheli Erhan M.\'nin 17 yaşındaki Buket Şişek\'in pencereden atlayarak intihar ettiğini söylediği öğrenildi. Genç kızın öldürmediğini anlatan Erhan M.\'nin \" Onun atladığını fark edince aşağı indim, henüz yaşadığını görünce bir taksiyle hastaneye götürdüm. Ancak hakkımdaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalanma korkusuyla oradan kaçtım.\"dediği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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