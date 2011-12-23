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Yaşam

7'den 7'ye Bedava Kampanyası artık kalıcı!

Türk Telekom'un "7'den 7'ye Bedava Kampanyası", tarife özelliği haline geldi.

23 Aralık 2011 02:00


T24 - Türk Telekom'un "7'den 7'ye Bedava Kampanyası", tarife özelliği haline geldi. Şirketin yazılı açıklamasına göre, Türk Telekom’un 30 farklı tarifeden faydalanan yaklaşık 13 milyon bireysel müşterisi, ev telefonundan yapacakları şehir içi ve şehirler arası görüşmelerini akşam 19.00 sabah 07.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek.

Anadolu Haber Ajansı'nın haberine göre; Türk Telekom Pazarlama ve İletişim Başkanı Erem Demircan, müşterilere "en kaliteli" hizmeti, "en uygun" fiyatlarla sunma vizyonu ve müşteri odaklı yaklaşımları doğrultusunda 2010 yılında bireysel müşterilere akşam 19.00’dan sabah 07.00’ye bedava kampanyasını sunduklarını hatırlatarak, şöyle dedi: "Kampanyamız müşterilerimizden yoğun ilgi gördü ve beğenilerini kazandı. Nisan ayında 2011 yılı sonuna kadar uzatma kararı aldığımız kampanyamızdan 2011 yılında ayda 9 milyondan fazla Türk Telekom müşterisi yararlandı. Türk Telekom olarak müşterilerimizin sesini dinledik ve onların beklentileri doğrultusunda büyük beğeni kazanan bu kampanyayı kalıcı hale getirdik."




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