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Yaşam

'7'den 77'ye Adam Olacak Çocuk' geri dönüyor!

Barış Manço'nun çocukları babalarının mirasını devam ettirecek. Doğukan ve Batıkan '7’den 77’ye Adam Olacak Çocuklar' programına katılan çocuklarla

07 Mayıs 2010 03:00

T24- Barış Manço'nun iki çocuğu, 80’li yıllarda Adam Olacak Çocuk yarışmasına katılan ve bugün hepsi birer yetişkin olan çocuklarla program yapacak.


Ağabeyi Doğukan ile 8 yıldır Amerika’da yaşayan Batıkan Manço, babaları Barış Manço’nun ölümünün 11’inci yıldönümünde Türkiye’ye dönüp babalarının bıraktığı bayrağı devralmak için çalışmalara başladı. Bugün'ün haberine göre Batıkan Manço, Barış Manço’nun unutulmaz programı ‘Adam Olacak Çocuk’un günümüz versiyonunu yapmak için kolları sıvadı. Yeni televizyon projesinin başlaması için Erzurum’da vatani görevini yapan ağabeyi Doğukan’ın haziran ayında askerden dönmesini beklediklerini söyleyen Batıkan Manço şöyle konuştu.


2 BİNE YAKIN ÇOCUK VAR


“Babamın bütün 7’den 77’ye Adam Olacak Çocuklar programının arşivi bizde. Günümüzde her biri yetişkin olan programa katılmış çocuklarla sohbet ederken flashback yapıp geriye gideceğiz. Şimdilik 20 kişiyi bulduk. O program 10 sene sürdüğü için 2 bine yakın çocuk vardır ama bu parça parça olacak bir iş. Program rayına oturdukça insanlar bize ulaşmaya başlayacak. O programa katılanlar şimdi 25 ile 30 yaş arasında olan insanlar. Bir kısmı üniversitede öğrenciler. Bazısı da ufak çapta kariyer sahibi. Yarışmaya katılanlarla konuştuğumuzda programda neler söylediklerini kendilerinin de hatırlamadığını gördük. Çünkü katıldıkları yaş ortalaması 4-5. “


SÜPER KAHRAMANIMDI


Babasının vefatından sonra eğitim için Amerika’ya giden Manço, o dönem annesine yük olmamak için çalıştığını, garsonluk yaptığını söyledi. Hayatında ilk kez kendi faturasını ödemeyi Amerika’da öğrendiğini ifade eden Batıkan Manço “Bu da bana tecrübe kazandırdı” dedi. Babası gibi antikaya meraklı olduğunu, zevklerini babasından aldığını belirten Batıkan Manço “İlk ölüm haberini aldığımda 14 yaşındaydım. Benim süper kahramanımdı. Onu atlatmak çok uzun zaman aldı” dedi. (Habertürk)

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