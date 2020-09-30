793 kadından HDP'liler için çağrı: Gözaltındaki yol arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın!

Aralarında yazar, siyasetçi, milletvekili ve gazetecilerin de bulunduğu 793 kadın, Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) yönelik operasyonda gözaltına alınan kadınların serbest bırakılmasını istedi.

"Gözaltındaki yol arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın" çağrısı yapan kadınlar, yaptıkları açıklamada, "İktidarın baskı ve sindirmeyi temel araç haline getirdiği politikalarına, tıpkı cinsiyetçiliğe direndiğimiz gibi direniyoruz" dedi.

İmza metninde, "İsimsizler hareketi" ve HDP operasyonunda kapsamında mücadele eden kadınların hedef alındığı belirtildi. Gözaltına alınan kadınların daha önce aynı kapsamda ifade verdiği, hatta haklarının ihlal edildiği Anayasa Mahkemesi’nce tespit edilmesine rağmen 6 yıl sonra gözaltına alınmalarının hukuki değil siyasi olduğu kaydedildi.

Kadınlar tarafından imzalanan metin şöyle

"Gözaltındaki yol arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın!"

"25 Eylül sabahına hiçbirimize yabancı olmayan biçimlerde gerçekleştirilen gözaltı haberleriyle uyandık. Bir yandan bir tasfiye operasyonun parçası olarak HDP içerisinde mücadele eden arkadaşlarımız hedef alındı, diğer yandan da "İsimsizler Hareketi" adıyla sosyal medya kriminalize edilmeye çalışıldı. İki operasyonda da kadınlar olarak hayatlarımız için verdiğimiz mücadeleden tanıdığımız ve mücadelelerinin tanığı olduğumuz, yeri geldiğinde mecliste ve her yerde sesimiz soluğumuz olan; eşit ve özgür bir yaşamı, haklarımızı beraber savunduğumuz yol arkadaşlarımız aramızdan haksızca, hukuksuzca ve yalanlarla alındı. İnsan değerini hiçe sayan gözaltı koşullarının pandeminin yayıldığı bir dönemde ulaştığı vahim düzeyin farkında olarak arkadaşlarımız için endişeliyiz.

Hukukun talimatla işlediği, kimi hayatların değerli kimilerinin ise değersiz ve harcanabilir kılındığı bu koşullarda hiçbirimiz güvende değiliz. Kürt halkına yönelik ırkçı saldırıların arttığı, Kürt işçilerin çalışmaya gittikleri yerlerde linçe uğradığı, kucağında çocuğuyla bir kadına atılan tokadın hesabını kimsenin vermediği, Kürt köylüler işkenceyle askeri helikopterden atıldığını beyan ettiği halde o gözleri kıpkırmızı hale getiren şiddeti kimsenin soruşturmadığı, Musa Orhan, Ümit Can Uygun, Fatih Burak Aykul ve sayısız örnekte gördüğümüz gibi "doğru kişilerle" fotoğraf çektirmenin cezasızlık için yeterli olduğu günümüzde adalete güvenimiz kalmadı. Bu düzende "nefes alamıyoruz!".

Daha önce aynı kapsamda ifade vermiş, hatta haklarının ihlal edildiği Anayasa Mahkemesi’nce tespit edilmiş, evi, adresi belli kişiler, 6 yıl sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın emriyle "kaçma şüphesi" ve "delil karartma ihtimali" gibi gülünç gerekçelerle, şafak baskınlarıyla gözaltına alındı. Biz bu operasyonun hukuki değil siyasi olduğunu, aynı uygulamaların aylardır kayıp olan Gülistan Doku’yu alıkoyduğu bilinen fail Zaynal Abarokov için ya da "Daha önce de yaptım, bana bir şey olmaz" diyen Musa Orhan için geçerli olmamasından biliyoruz. İşte bu yüzden susmuyoruz! Ayla, Gülfer, Beyza, Perihan, Berfin, Bircan, Pervin, Dilek, Emine için gözaltına alınanların her biri için ses çıkarıyoruz:

Bu hukuksuzluğun karşısında, gözaltına alınanların yanındayız! En az 6 milyon insanın iradesini temsil eden HDP’ye saldırının demokrasi ihtimaline, "İsimsizler Hareketi" kapsamında sosyal medyaya baskının da her türlü itiraza ve muhalefete bir darbe olduğunu görüyoruz. Unutulmasın, bu arkadaşlarımız gözaltı operasyonuyla da mahkeme koridorlarıyla da ilk defa karşılaşmıyorlar. Çünkü ülkede yükselen cinsiyetçiliğe, ırkçılığa, sömürüye, taraflı yargıya, faşizme her zaman karşı durdular ve yine duracaklar. Hep birlikte karşı duracağız.

Bizler; bu metne imza atan kadınlar olarak, demokrasi ve hukukun kadın kurtuluş mücadelesinin de olmazsa olmazı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, bu operasyonları "yapay gündem yaratma çabası" olarak değil ülkemizin temel, gerçek gündemlerinden biri, bir varlık-yokluk meselesi olarak görüyoruz. İktidarın baskı ve sindirmeyi temel araç haline getirdiği politikalarına, tıpkı cinsiyetçiliğe direndiğimiz gibi direniyoruz. Direnmezsek asla nefes alamayacağımızın farkındayız.

Siyasetçilerin ve "İsimsizler Hareketi" kapsamında gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Demokrasiyi kazanacağız, gerçek adaleti kazanacağız, kadınlar olarak eşitliği ve özgürlüğü kazanacağız.

Birlikte mücadeleyle kazanacağız!"