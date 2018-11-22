79 yıldır iğneden iplik geçiriyor

Burhan CEYHAN/KOÇARLI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Koçarlı ilçesinde 12 yaşında çırak olarak başladığı terziliği 79 yıldan beri hiç ara vermeden yaparak yıllara meydan okuyan 91 yaşındaki Yaşar Emre, hayatında bir kez hazır takım elbise giydiğini, sağlığını ise sigara ve alkol kullanmamasına borçlu olduğunu söyledi.

Evli ve 4 çocuk babası Yaşar Emre, her sabah kendisine ait terzi dükkanını hiç aksatmadan açarak hizmet veriyor. Koçarlı\'nın \'Yaşar dedesi\' olarak bilinen Yaşar Emre, kendisi gibi yıllanmış dikiş makinesinin başından kalkmıyor, ütüsünü elinden bırakmıyor. İlerlemiş yaşına rağmen ilk denemede iğne deliğinden geçirdiği iple görenleri şaşırtıyor. Ömrünün yettiği yere kadar çalışmaya devam edeceğini anlatan Yaşar Emre, \"Bu yaşta çalışmak çok zor oluyor. Evde ve kahvehanede yapamıyorum, burada çalışarak vakit geçiriyorum. Tarla, bahçe gibi meşgul olacak bir işim de yok. O nedenle dükkanıma gelip gidenle zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Sağlıklıyım çünkü sigara ve içki hayatım boyunca kullanmadım. Sigara içilen ortamdan hep uzak durdum\" dedi.

\'HERKES KAPATTI BİR BEN KALDIM\'

Birlikte bu mesleğe başladığı arkadaşlarının çoğunun terzilik yapamadığına dikkat çeken Emre, \"Dikiş yaptığım makinem ve ütümü 50 yıldan beri kullanıyorum. Onlar da benim gibi yaşlı ve sağlam. Dikiş makinesi benim meslek hayatımdaki ikinci makinem. İlçede 14 terzi vardı ancak hepsi kapattı. Şimdi sadece 4 terzi kaldık. 2010 yılına kadar hiç hazır elbise almadım. Ancak o yıl komşum konfeksiyon mağazası açmıştı. Orada bir takım elbise gördüm, hoşuma gitti ve ilk kez hazır aldım. O yıla kadar hep kendi diktiğim takım elbiseleri giydim. Dükkanımı, saat 08.30\'da açtım, kışın saat 15.00\'te yaz aylarında ise 19.00 gibi kapattım. Mecbur kalmadığım sürece dükkanımı hiç kapalı tutmadım. Ömrümün yettiği yere kadar da çalışmaya devam edeceğim\" diye konuştu.



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