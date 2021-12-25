79 yaşındaki kanser hastasının elektriği kesildi; faturaları ödemesi için bir hafta süre verildi

Diyarbakır'da yaşayan 79 yaşındaki kanser hastası Abdurrahman Bindirci, geliri olmadığı için biriken elektrik faturalarını ödeyemedi. Bu nedenle bir haftadır evinde elektrik yok. Ödemesi için bir hafta süre verilen Bindirci, geliri olmamasından dolayı hastaneye de borçlandığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde ülke genelinde yapılan zamlar vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan kanser hastası 79 yaşındaki Abdurrahman Bindirci, biriken elektrik faturalarını ödeyemediği için yaşanan kesintilerden dolayı zor günler geçiriyor. Evde tedavi gören ve diğer hastalıkları için hastane hastane dolaşan Bindirici, biriken borçlarından dolayı elektriği kesildi.

''Hiçbir gelirim yok, nasıl ödeyeyim?"

Bir hafta elektriksiz kalan Bindirici, yakınlarının Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) yetkilileri ile görüşerek durumunu anlatmasının ardından elektriği şartlı olarak açıldı. DEDAŞ, bir hafta içinde elektrik borcunu ödememesi durumunda elektriğinin kesileceğini söylüyor. 5 bin liraya yakın borcu olan Bindirici ise ''Hiçbir gelirim yok, nasıl ödeyeyim.'' diyor.

Sputnik'ten Sertaç Kayar'ın haberine göre; Bindirici, 5 bine yakın elektrik borcunu ödeyemediği için bir hafta elektriksiz kaldı. Görüşmelerin ardından elektriği açılan Bindirci’ye bir hafta süre verildi. Tek başına yaşayan Bindirici’ye evli olan kızı yardımcı oluyor. Bindirici, bel ve boyun fıtığı, görme kaybı, sedef gibi hastalıklarını olduğunu ve evde tedavi gördüğünü söyledi.

Tedavi nedeniyle borcu olduğunu söyleyen Bindirici şu sözleri kaydetti:

"Eşim vefat etti, kızım bakıyor bana"

''Eşim vefat etti, kızım bakıyor bana. Maddi durumum yok. Kızım her gün hastaneye götürüp getiriyor. 2 gün önce Batman’a götürdü beni. En az 250 lira gitti. Diyarbakır’a da gideceğim, o da masraf olacak. 400-410 lira hastane borcu var.''

5 bin liralık elektrik borcunu ödeyemediği için icra takibi başlatıldığını ifade eden Bindirici şunları söyledi:

"Geçimimi sağlayamıyorum"

''Bir gelirim de yok, geçimimi sağlayamıyorum. Bu borcu nasıl öderim? Bir hafta elektriksiz kaldım. Çocuklar gidip konuşunca elektriği bıraktılar. Ama bir hafta içinde borcu ödeyemezsem yine kapatacaklarını söylediler. Bir hafta sonra tekrar gidip konuştular ama bu kez bir hafta içinde borcu ödeyemezsek keseceklerini söylediler. Belki bugün belki yarın ne zaman keserler bilmiyorum.''