79 kulüp, liglerin oynanmamasını istiyor

Türkiye 2. ve 3. Lig'de mücadele eden 89 kulüpten 79'unun, liglerde kalan maçların oynanmaması yönünde TFF'ye talepte bulunduğu öğrenildi.

Türkiye 2. ve 3. Lig’de mücadele eden takımların, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) liglerde kalan maçlarla ilgili yaptığı başvurunun detayları belli oldu. Alınan bilgiye göre 2. ve 3. Lig’de mücadele eden 89 takımdan 79’u, liglerin devam etmemesi yönünde talepte bulundu.

TFF, yapılan görüşmenin sonunda 2. ve 3. Lig’de yer alan 89 kulüpten, antetli kâğıtlarıyla, liglerin geri kalanında ne istedikleriyle ilgili bir yazı talep etti. Bu 89 kulübün 2’si çekimser kaldı, 87’si ise beklentilerini 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği’ne iletti.

87 kulübün 8’i, ligin kalan 6 haftasının oynanmasını istiyor. 79 kulübün tavrı ise kalan 6 haftanın oynanmaması yönünde. Bu 79 kulübün 2’si, gruplarında ilk 2 sırada olan takımların bir üst lige çıkmasını talep etti. 9 kulüp 2-9’uncu, 22 kulüp ise 2-5’inci sıralardaki takımların play-off oynamasını istedi.

TFF, kısa süre içerisinde 2 ve 3. Ligler’le ilgili kararını verecek.