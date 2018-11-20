79 kişinin hayatını kaybettiği California orman yangınlarında yeni tehlike: yağmur

T24 Haber Merkezi

ABD'nin California eyaletinde söndürülmeyen bir kamp ateşi sebebiyle çıkan orman yangını 11 gündür kontrol atına alınamadı. 79 kişinin hayatını kaybettiği ve 1000 kişinin hala bulunamadığı orman yangınlarını durdurmaya çalışan itfaiye ile arama kurtarma ekiplerini yağacak yağmur endişelendiriyor. Yangın sebebiyle zarar görmüş toprağa düşecek olan yağmur toprak kaymalarına sebep olabilir.

CNN International'da yer alan habere göre yağmur yangını yavaşlatabilir ve yangın sebebiyle oluşan hava kirliliğine iyi gelebilir ancak bu yağmur toprak kayması tehlikesini de beraberinde getiriyor. Yangının etkili olduğu bölgelerde toprak çok ciddi derecede zarar görmüş durumda, dolayısıyla toprak yağacak yağmuru emebilecek durumda değil, bu sebepten dolayı olabilecek toprak kaymaları yangına müdahele etmeye çalışan görevlilere bir tehdit oluşturuyor.

California itfaiyesinden Scott McLean '' İtfaiyeciler topraktan yollarda bu yangınla mücadele etmeye çalışıyor. Şimdi bu toprak çamura dönüşecek, bu da dikkat etmeleri gereken bir başka tehdit olacak" dedi.

CNN'in haberinde yer alan bilgilere göre çıkan yangın Chicago şehri boyutunda bir alanı yok etti ve birçok California şehrini dünyanın en kötü hava kalitesine sahip şehirleri haline getirdi.