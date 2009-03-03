79. Cenevre Otomobil Fuarı başladı

79.'su düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı başladı.Bu yıl 77 bin 894 metrekare alanda 30 ülkeden 250 firmanın yeni modellerini sergileyeceği fuarda, yeni modellerle birlikte sıra dışı konsept tasarımlar de yer alıyor. Cenevre Otomobil Fuarı'nda bu yıl, 85 modelin dünya ve Avrupa tanıtımı yapılırken, toplam 120 yenilik de fuarda ilk kez sergilenecek.Geçen yıl yaklaşık 700 bin kişinin ziyaret ettiği fuarı iki gün boyunca çeşitli ülkelerden basın mensupları takip edecek. Fuarın bu yılki odak noktası çevre olarak belirlenirken, özel olarakhazırlanan ''yeşil salonda'' ekonomik ve ekolojik araçlar ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.Otomotiv endüstrisini dünya çapında etkileyen zorlu ekonomik krize rağmen firmalar fuarda, yeni modellerini ve gelecekteki modellerine ait prototipleri sunacaklar.Fuarda Audi S5 Cabriolet, Hyundai i20, Renault Scenic, Toyota Corolla Verso gibi modeller de ilk kez sergilenecek.