79 barodan iktidara çağrı: Müzakere yapılmazsa eylem yoluna gidilecek

AKP’nin baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirmek istemesine karşı 80 baro başkanı, Türkiye Barolar Birliği’nde (TBB) bir araya geldi. Toplantıda uzun tartışmaların ardından 79 baro ve TBB, ortak açıklama hazırladı. İktidara teklifin geri çekilmesi, müzakere ve diyalog kapılarının açık tutulması istenen açıklamada, aksi durumda demokratik eylem yapılacağı mesajı verildi.

TBB’de yapılan toplantıda, baro başkanları, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’na sert eleştirilerde bulundu. Yoğun tartışmaların yaşandığı, zaman zaman gerilimin arttığı toplantıda, 53 baro kesin olarak çalışmaya karşı çıktı. 13 baro, sadece nisbi temsil sistemini desteklerken, diğer barolar ise çekimser kaldı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Toplantıda, iktidarın çalışmasına karşı 80 baronun ortak bildiri yayımlanması üzerinde duruldu. Feyzioğlu’na sert eleştirileri olan Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, metne imza atmadığını açıkladı. Bu noktada bir başkan, Feyzioğlu’na “80 baro olarak biz ortaklaşıp, açıklama hazırlarsak, siz okur musunuz” diye sordu. Feyzioğlu, ilk anda “Okumam” yanıtını verirken, “Ben çoklu baro sistemine FETÖ projesi dedim. Nisbi temsili kast etmedim” dedi.

"Yüzümüzdeki maskeleri çıkaralım"

Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun’un yaptığı konuşmada Feyzioğlu’na yönelik sert eleştiriler yaparken, “Yüzümüzdeki maskeleri çıkaralım, samimi olalım” dediği öğrenildi. Bazı baro başkanları da Feyzioğlu’na “Siz bu sürecin neresindesiniz, kimlerle görüştünüz, ne pazarlıklar yaptınız” diye sordu. Feyzioğlu’nun ise kendisinin de çalışmaların içeriğini basından öğrendiğini, özel bir bilgisinin olmadığını savunduğu kaydedildi.

Feyzioğlu ikna oldu

Toplantı gece yarısına kadar sürdü. Uzun tartışmalardan sonra Metin Feyzioğlu, ortak açıklamaya ikna oldu. Bu kapsamda 79 baro ve TBB, yaptığı ortak açıklamada, 19 Mayıs’taki ortak bildiride teklifin geri çekilmesini istedikleri, ancak bu çağrının dikkate alınmadığı anımsatıldı. Açıklamada, şu mesaj verildi:

“Ülkemizin içinde bulunduğu böyle bir dönemde, avukatlık yasasında düşünülen tüm çalışmalardan vazgeçilerek ileriki dönemlerde TBB ve barolarla birlikte bir hazırlık yapılması yönündeki talebimizi ve irademizi tekrarlıyoruz. Bu aşamada hazırlanması düşünülen teklifin geri çekilmesi halinde diyalog ve müzakereden yana olacağımızı, konunun tüm muhatapları ile görüşmeye hazır olduğumuzu bir kez daha paylaşıyoruz.Bizler, müzakere ve diyalog kanallarının açılacağına inanıyoruz. Ancak kapalı tutulması halinde demokratik hak arama özgürlüğünün tüm gereklerini yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”