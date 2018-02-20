78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can ve 18 kişiye tutuklama talebi

İstanbul'da 12 gün önce gözaltanına alınan aralarında 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 7 Şubat'ta gözaltına alınan; 78’liler Girişimi Türkiye Sözcüsü Celalettin Can’ın da aralarında bulunduğu HDP ve HDK yönetici ve üyesi 30 kişi, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgusu yapılan şüphelilerden 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusundan sonra serbest bırakılırken; 9 kişinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılması talep edildi.



