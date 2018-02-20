T24 LogoT24 Logo
Gündem

78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can ve 18 kişiye tutuklama talebi

Celalettin Can'ın da aralarında bulunduğu 30 kişi 12 gün önce gözaltına alınmıştı

20 Şubat 2018 22:56

İstanbul'da 12 gün önce gözaltanına alınan aralarında 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

TIKLAYIN- Gözaltındaki Celalettin Can'a Cumhuriyet'le dayanışma nöbetini sordular

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 7 Şubat'ta gözaltına alınan; 78’liler Girişimi Türkiye Sözcüsü Celalettin Can’ın da aralarında bulunduğu HDP ve HDK yönetici ve üyesi 30 kişi, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgusu yapılan şüphelilerden 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusundan sonra serbest bırakılırken; 9 kişinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılması talep edildi.

 

 

ETİKETLER

78liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Cangözaltıtutuklama talebiHDP HDK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24