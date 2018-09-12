78'liler Girişimi 12 Eylül Darbesi'nin 38. yılında Kazancı'daydı: Demokrasi için mücadele

12 Eylül askeri darbesinin 38. yıldönümünde Taksim Kazancı Yokuşu’nun girişinde 78’liler Girişimi’nin çağrısıyla toplanan siyasi parti ve sivil toplum örgütleri “Darbeciliğe karşı demokrasi için mücadele” mesajı verdi.

Bianet'te yer alan habere göre aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Demokratik Alevi Dernekleri (DAD), Sosyalist Meclisler Federasyonu, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi’nin de bulunduğu çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun destek verdiği açıklamada ilk olarak 78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can konuştu.

Celalettin Can’ın Kazancı Yokuşu’nun 1 Mayıs 1977 katliamı nedeniyle sembolik öneminden bahsettiği konuşmasının ardından 12 Eylül döneminde hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

“Darbeciliğe karşı demokrasi için mücadele”

“Darbeciliğe Karşı Demokrasi İçin Mücadele” başlıklı basın metnini 78’liler Girişimi İstanbul Sözcüsü Yunus Bircan okudu.

Metinde özetle şu ifadelere yer verildi:

“12 Eylülcüler, yaşadığımız coğrafyanın vicdanı olan solu ve özgürlükçü düşünceyi ülkenin gündeminden silmeye çalıştılar.

“Yapılan tüm bu uygulamalar, Türkiye toplumunun aydınlık geleceğinin önünü kesme çabasıylaydı. Bunu bugün de halklara yaşatılan zulümde, antidemokratik uygulamalarda yaşıyoruz.

“Darbe sonrası Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Halit Narin ‘Şimdiye dek onlar (işçiler) güldü, şimdi sıra bizde’ demişti.

“Devlet ve yönetenler tekçi rejim anlayışı ile ‘Şimdi grev tehdidi olan yere OHAL’den istifade ile anında müdahale ediyoruz’ dedi."