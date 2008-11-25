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Yaşam

78’lik tacizciye 15 yıl hapis istendi

Bursa’da gittiği markette, 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan 11 çocuk ve 36 torun sahibi 78 yaşındaki Lütfi Yeşilbahçe hakkında 15 yıla kadar hapis cezası

25 Kasım 2008 02:00

Bursa’da gittiği markette, 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunması saniye saniye görüntülenince tutuklanan, 11 çocuk ve 36 torun sahibi 78 yaşındaki Lütfi Yeşilbahçe hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Osmangazi İlçesi’nde, markete giren Lütfi Yeşilbahçe, annesinin peynir almak için gönderdiği S.Ö. adlı kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmuştu. Marketten çıkan kız çocuğunu takip edip bu kez gittiği simit fırınında rahatsız eden Lütfi Yeşilbahçe, kız çocuğunun bağırması sonucu yakalanmıştı. Markette yaptığı cinsel taciz, güvenlik kamerası tarafından görüntülenen Lütfi Yeşilbahçe çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp cezaevine konmuştu.

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