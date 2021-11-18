78 yıllık şarap markası, konkordato istedi

İzmir merkezli 78 yıllık şarap markası Yazgan Şarapçılık, ‘konkordato’ talebinde bulundu. Mahkeme, şirket ve ortaklarına 3 aylık ‘geçici mühlet’ verdi.

78 yıl önce İzmir Karşıyaka’da üretime başlayan ve Türkiye'de bilinen bir marka olan Yazgan Şarapçılık, ekonomik darboğazı aşabilmek için konkordato talebinde bulundu. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuran şirket ve ortaklarının dosyaları incelendi. Mahkeme, şirket ve ortakları için 3 aylık ‘geçici mühlet’ verdi.

Geçici mühlet kararının, Yazgan Şarapçılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Yazgan Şarapçılık ve Pazarlama Limited Şirketi ile birlikte ortaklar Cengiz Yazgan, Mehmet Ferit Okyay, Mehmet Selim Yazgan ile Murat Yazgan için ayrı ayrı uygulanması kararlaştırıldı.

Şirket, geçici mühlet sürecinde alacak ve borç dengesini sağlamaya çalışacak. Mahkeme de buna göre konkordato talebini ret ya da kabul edecek.

Daha önce de iflas erteleme talep etmişti

Yazgan Şarapçılık, 2015 yılında da ekonomik sıkıntıya girip iflas erteleme talebinde bulunmuştu. İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi, 20 Kasım 2015 tarihinde, Yazgan Şarapçılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için iflas erteleme kararı vermişti. Şirketin yetkili temsilcilerinin, borç yapma ve mal varlığını eksiltebilecek işlemleri kayyum onayına bağlı tutulmuştu.