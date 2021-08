78 yaşındaki kadına tecavüz eden zanlı, 2 kadına daha tecavüz etmiş

Hatay Reyhanlı'ya bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden 78 yaşındaki bir kadına tecavüz eden Mustafa Yaşatır’ın eşiyle de tecavüz sonucu evlenerek ceza almaktan kurtulduğu ve 3 ay önce başka bir kadına daha tecavüz ettiği belirtildi.

23 Haziran’da, 78 yaşındaki bir kadının evine girerek parasını çalan ve kadına tecavüz eden Mustafa Yaşatır, aynı gün tutuklanarak İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.

Artı Gerçek’ten Ayşegül Başar'ın haberine göre, Reyhanlı CHP Kadın Kolları Başkanı Elif Ateşoğlu, Mustafa Yaşatır'ın kendi eşine de tecavüz ettiğini ve evlendikten sonra ceza almaktan kurtulduğunu söyledi. Bu konuda hem hukuki anlamda hem de toplumsal anlamda uzun yıllar mücadele ettiklerinin altına çizen Ateşoğlu, iktidarın bu gibi suçlarda herhangi bir ceza uygulamamasının ve evlilikle sonuçlanan tecavüz olaylarında cezanın affedilmesinin suça teşvik ettiğini söyledi.

Reyhanlı Çerkes Derneği Adığe Khase Başkanı Uğur Pihava ise olayın gündem olmasından sonra Mustafa Yaşatır’ın üç ay önce bir başka kadına daha tecavüz ettiğinin ancak üstünün kapatıldığının bilgisini aldıklarını aktardı.

CHP Hatay Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi avukat Suzan Şahin, “Biz Türkiye’de kadına yönelik şiddette topyekun bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var, olduğunu defalarca söyledik. Aileden başlayarak tüm toplumsal kurumlarda rehabilite süreçlerinin uygulanması gerektiğini, en başta da bunun mücadelesini vermesi gereken bakanlıklarda ciddi bir politika değişikliğine gidilmesi gerektiğini her defasında söyledik. Yaşanılan tüm bu canice olayların, şiddetin sorumlusu iktidardır. Çünkü güvenliğimiz onlara emanet ve bu yaşanılan şiddet politik bir şiddet. Bu insanlar hapse bile girmiyor, girseler bile rehabilite süreçleri tamamlanmadan elini kolunu sallaya sallaya aynı saldırgan eğilimi ile toplumun içine geri gönderiliyor. Bu politik bir durum ve güçlü ve kararlı bir duruşa ihtiyaç var. Şiddet her yıl artarak devam ediyor ve her 4 kadından birisi kendini güvende hissetmiyor. Tüm bu yaşadığımız üzücü olayların, güvensiz ortamın sebebinin iktidarın cezasızlık politikası, İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamak bir tarafa çekilme kararı alması gibi politikaların olduğu çok açıktır. Biz iktidarın sorumluluklarını bir kez daha hatırlatıyoruz ve benzer bir olay daya yaşamamak için bu yanlış politikadan vazgeçilmesi ve failin değil kadını koruyan yasaları hayata geçirmesi çağrısında bulunuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Avukat Hatice Can, "Biz hem baro olarak hem de Antakya Kadın Platformu olarak failin hak ettiği cezayı alması için her türlü hukuki, toplumsal desteği kendilerine vereceğiz" dedi.

Olayla ilgili Reyhanlı Kaymakamlığı’dan "23.06.2021 günü saat 05.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Albay Şükrü Kanatlı Caddesi'ndeki adreste yaşayan 78 yaşındaki teyzemize yönelik çirkin olay üzerine, hızla hareket edilerek menfur olayın faili güvenlik kuvvetlerimizce yakalanıp adli makamlara teslim edilmiş ve aynı gün tutuklanarak İskenderun T tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmiştir. Çirkin olayın failine hak ettiği cezayı Yüce Türk Adaleti verecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" yazılı açıklaması yapılmıştı.

