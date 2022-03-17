78 yaşındaki kadına cinsel saldırıya 33 yıl hapis

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 23 yaşındaki Mustafa Yaşatır, evine girdiği 78 yaşındaki N.H. adlı kadına cinsel saldırıda bulunup 500 lirasını aldığı suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mustafa Yaşatır, 23 Haziran 2021'de Reyhanlı'da yalnız yaşayan N.H. isimli yaşlı kadının evine girdi. Yaşatır, burada kadına cinsel saldırıda bulunup 500 lirasını gasbetti.



Kadının şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Yaşatır, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Mustafa Yaşatır hakkında 'silahla yağma' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından dava açıldı.

Beraatini istedi

Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Yaşatır, karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle katıldı. Yaşatır, son savunmasında suçu işlemediğini, pişman olduğunu söyleyerek beraatını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık Yaşatır'a 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 21 yıl, 'yağma' suçundan ise 12 yıl olmak üzere toplam 33 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulanmazken, sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi. (DHA)