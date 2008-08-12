78 yaşında askere çağırdılar

Sakarya'nın Karasu ilçesinde oturan 78 yaşındaki İbrahim Güngör askerlik yaptığı tespit edilemediği için yeniden askere çağrıldı.

Edinilen bilgiye göre, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) askerlik yapmadığı görülen 78 yaşındaki İbrahim Güngör, Karasu Askerlik Şubesi tarafından konunun incelenmesi amacıyla çağrıldı. Askerlik şubesine gelen Güngör'e, kayıtlarda askerlik yapmamış olarak gözüktüğü, kendisiyle ilgili herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirildi. Güngör'e, Gölcük Askeri Hastanesinden askerlik yapmaya elverişli olmadığı yönünde rapor alması halinde, kayıtlardan düşülebileceği kaydedildi.

Güngör ise, 1950'de İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 2 yıl askerlik yaptıktan sonra terhis olduğunu belirtti. Askerliğinin üzerinden 58 yıl geçmesine rağmen, yeniden askere çağrıldığını ifade eden Güngör, şunları söyledi: "2 yıl boyunca askerlik yaptım ama askerlik yapmamış gözüktüğüm için beni yeniden askere çağırdılar. Kağıthane'de 24 ay boyunca koşulu bölükte askerlik yaptım. Terhis olduktan sonra Düzce'de yaşamaya başladım. 30 yıl önce de Sakarya'nın Karasu ilçesine yerleştim. Taşınmadan önce Düzce Askerlik Şubesine gittim, yapmam gereken işlemler var mı diye. Bana herhangi bir işlem yapmam gerekmediğini söylediler.



Muayene olacağım

Askerlik işlemlerini sormak amacıyla Karasu Askerlik Şubesine başvurduğunu kaydeden Güngör, şöyle konuştu: "Askerlik şubesinde beni soyarak muayene ettiler. Geçirdiğim

hastalıkları sordular. Ben de prostat hastası olduğumu söyledim. Askerlik Şubesinden Gölcük Askeri Hastanesine gitmemi söylediler. 'Yoksa askere alınırsın' dediler. Ben de oraya gideceğim. Muayene olmak için hazırlık yapıyorum. Olmazsa evime doktor gönderilecekmiş. O beni muayene edecekmiş. Bu devirde nasıl askerlik yapıldığını bilmiyorum. Hangi sınıfa verirlerse o sınıfta askerlik yaparım. Allah yardımcım olsun. Askerliğimi tam olarak yaptım. Yapmasam kendimde suç bulurdum, 'ben askerliği yapmadım, bu ceza bana hak' derdim."

