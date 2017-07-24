78 metrelik künefe 20 dakikada tükendi

Hatay'ın anavatana katılışının 78'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 78 metre uzunluğunda ve 1,5 ton ağırlığındaki künefe, halka ikram edilişinin 20'nci dakikasında tükendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından, Hatayın anavatana katılışının 78'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Antakya Atatürk Caddesinde hazırlanan platformda bu yıl 78 metre uzunluğunda künefe, hazırlandı.

Hatay Valisi Erdal Ata ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHPli Lütfü Savaş künefeye birlikte şerbet döktü.ÿHatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hazırlanan künefeyi tepside ters çevirdi, ardından da vatandaşlara ikram edildi.

Büyük bir katılımla gerçekleşen etkinlikte künefenin tadına bakmak isteyen vatandaşlar adeta izdihama neden olurken, çocuklar ezilme tehlikesi yaşadı, büyükler ise dağıtımı beklemeden elleriyle tabaklara aldıkları künefeleri yine elleriyle tezgah başında yedi. Bu sırada ilginç görüntüler ekranlara yansıdı.

Künefe 1,5 ton ağırlığında

Hatayın anavatana katılışının yılı dolayısıyla geleneksel hale dönüştürülen ve her yıl bir metre uzatılan festival künefesi bu yıl 78 metreye ulaştı. Toplam bir ton 500 kilo ağırlığında olan künefede 600 kilo tel kadayıf, 450 kilo toz şeker, 300 kilo peynir ve 200 kilo tereyağı kullanıldı.