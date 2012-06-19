78 kuşağından Tüzmen'e tepki: Gerçekten şaftı kaymış

Öğrencilik döneminde ODTÜ'de devrimcileri dövdüğünü söyleyen eski bakan Kürşad Tüzmen'e 78 kuşağının ülkücüleriyle devrimcilerinden yanıt geldi.

Radikal'den Ayça Şener'in haberine göre eski bakanlardan Kürşad Tüzmen’in önceki gün “ODTÜ’de devrimcileri dövüp dövüp atıyorduk, Yükseliş’teki ülkücüleri dayaktan kurtarıyorduk” açıklamasına ODTÜ ’lü ve Yükseliş’li isimlerden tepki geldi.

Açıklamalarını gülerek okuduklarını söyleyen ODTÜ ’lü CHP Adana Milletvekili Ümit Özgümüş, Tüzmen’in CHP milletvekili Aydın Ayaydın’la yaşadığı tartışmaya gönderme yaparak “Gerçekten şaftı kaymış, uçmuş. Koskoca ODTÜ , Tüzmen’e mi boyun eğecek” dedi. Tüzmen’le aynı dönemde öğrenci olan isimlerden gelen tepkiler şöyle:

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan: Bizi dayaktan kurtardığına dair bir anım yok. İsmini hatırlamıyorum. CHP Adana Milletvekili Ümit Özgümüş: Kürşad Tüzmen ile müsteşarlığı döneminde yaptığımız bir konuşmada “ODTÜ’de sağcı kimliğimi saklamak için çok çaba gösterdim” demişti. Ayaydın ile yaşadığı tartışma sonrası bir gazetede ‘Şaftı kaymış’ şeklinde bir başlık vardı. Tüzmen’in gerçekten şaftı kaymış, uçmuş. 1977’de Hasan Tan Boykotu sırasında devlet destekli militanlara, jandarmanın baskısına boyun eğmeyen ODTÜ , Kürşad Tüzmen’e mi boyun eğecek? Bırakın solcu dövmesini, sağcı kimliğini bile açıklaması mümkün değildi. Zaten yıllar sonra bunu bizzat kendisi bana söyledi.

MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak: Kürşad Tüzmen’in Yükseliş ile bir ilgisi olmadı. Zaten ülkücüler arasında tanınmaya başlandığı dönem Dış Ticaret Müsteşarı olduğu dönemdir."

ODTÜ Mezunları Derneği Başkanı Himmet Şahin: Sanırım bakanlıktan uzaklaşmak kendisine pek yaramamış. Kendisi toplantılarda solcu gibi görünen etkinliklere katılan bir insandı. Ayaydın ile yaşadığı tartışmanın ardından görünen o ki maço erkek duruşu sergilemek istiyor.

Prof. Doğan Tılıç (Dönemin ODTÜ öğrenci liderlerinden): Evet atıyor, iyi atıyor. Bırak’ın Tüzmen’in okuduğu dönemi, ODTÜ ’nün hiçbir döneminde tek bir solcu ülkücülerden dayak yememiştir.

Hürriyet Daily News Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin: Sayın Tüzmen’i Dış Ticaret Müsteşarı iken tanıdım, AK Parti iktidarında bakan olunca irtibatımız arttı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ’ün Azerbaycan gezisiydi sanırım, Gence’de müze geziyorduk. Kürşad Bey kılıçların güzelliğine dayanamayıp eline aldı, pozlar verdi. Kendisine “Malkoçoğlu Kürşat Bey oldunuz tam” diye takılmamıza kendisinin de aynı espriyle katıldığını hatırlıyorum. Ancak kendisini ODTÜ’den hiç hatırlamıyorum. “Devrimci öğrencileri dövüp atıyordum” dediğini okuyunca geçmişe baktım. 1976’da, yani bizden önceki dönemde Milliyetçi Cephe’nin Hasan Tan’ı ODTÜ ’ye rektör atayıp pek çok ülkücüyü de işçi-memur adı altında yerleştirdiği terör döneminden söz ediyor olabilirdi.

Ancak o terör dönemine boykot ile son veren bizden önceki dönemin öğrenci derneğinden kimse Kürşat Tüzmen’i hatırlamıyordu. Zaten yaşı da o dönemi tutmuyordu. Ben o dönemde Öğrenci Temsilcileri Konseyi’nin seçilmiş bir üyesiyim. Yani Kürşat Bey’in “10 bin kişiyi susta durdurdum” dediklerinin arasında olmam gerekir. Ama ODTÜ ’de kimseden dayak yediğimi hatırlamıyorum.

ODTÜ ’de ‘kemikkıran’ lakaplı ülkücü bir militan olarak Kürşad Tüzmen diye bir baskı unsuru bilmiyorum. O dönem ‘idari’de okuyan arkadaşlarla görüştüm. Orada da tanıyan yok. İki gündür millet kahkahalar içinde birbirine “Kürşad yoksa seni mi dövdü de gizliyorsun” diye telefonlar açıyor. Bu söyledikleri askeri darbe arkasından oluşan sindirme ortamına ilişkinse -ki kendisi 81 mezunu olduğuna göre o dönemde son senesinden söz ediyor olabilir - bir şey diyemem; ortamda solcu öğrencilerin nefesi asker ve polis tarafından tamamen kesilmişti. O arada Kürşad Bey kemik kırdıysa bilemem. Ama çıkıp siyasi görüşleri nedeniyle kimlerin kemiklerini kırıp susta durdurduğunu açıklarsa, biz de bu ayıbı kimlerin bu kadar yıl gizlediği merakımızı gidermiş oluruz. Hem belki – terör suçlarında zaman aşımı kalktığına göre - 12 Eylül’e ülkenin nasıl geldiğini merak eden savcılar da ilgilenir böylece.

AKP'den atılabilir

AKP yetkilileri Tüzmen’in açıklamalarının parti tabanında da rahatsızlık yarattığını, şikayet olursa durumunun MKYK toplantılarında ele alınabileceğini ve ‘ihraç’ cezası verilebileceğini bildirdi. Bir AKP yetkilisi, “Kadınlarla ilgili söyledikleri partimizin ahlaki değerleriyle ve ilkelerimizle asla bağdaşmaz. Konu MKYK gündemine gelirse cezasız kalmayabilir” dedi. Tüzmen, AKP MKYK üyesi.