78 kuşağı önderlerinden Timur Semerci yaşamını yitirdi

İstanbul Dev-Genç Yönetim Kurulu üyesi, İTÜ-Der Başkanı ve Marmara Dev-Genç Başkanı olan Timur Semerci, 8 yıldır tedavi gördüğü akciğer kanseri nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybetti.

8 yıldır akciğer kanseri ile mücadele eden Semerci, hastalığının son aşamaya ilerlemesi üzerine kaldırıldığı hastanede ve evinde 154 gün daha direndikten sonra bugün vefat etti.

78 kuşağının devrimci gençlik mücadelesi önderlerinden olan Timur Semerci, Dersimli Ahmet Bey ve Erzurumlu Ayhan Hanım’ın oğlu, Tamer Semerci, gazeteci Yavuz Semerci ve yönetmen Levent Semerci’nin abisiydi. Ayşe’nin eşi, Burçak - Paul’un babası ve Ela’nın dedesiydi.

Bianet'te yer alan habere göre; Timur Semerci’nin cenazesi, 22 Kasım Pazartesi saat 16.00’da Küçükbakkalköy Mezarlığında annesi ve babasının yanına toprağa verilecek.

Timur Semerci kimdir?

1954 Erzurum doğumlu olan Timur Semerci, Muş lisesinden sonra, 1973’te İTÜ İnşaat Fakültesi'ne girdi. 1975'ten itibaren İstanbul’da yükselen anti-faşist gençlik hareketinin örgütlenmesinde önemli roller üstlendi.

İstanbul Dev-Genç Yönetim Kurulu üyesi, İTÜ-Der Başkanı ve Marmara Dev-Genç Başkanı olan Timur Semerci, Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu yönetiminde de yer aldı.

12 Eylül 1980 darbesi sonrası, Askeri Cunta yönetimine karşı İstanbul’daki direnişi örgütleyenler arasında olan Timur Semerci, Haziran 1981’de tutuklandı. Sıkıyönetim Mahkemesinde İstanbul Devrimci Yol davasında yargılandı. Hasdal, Metris ve Sağmalcılar Cezaevlerindeki direnişte yer aldı. İşkence gördü, tecritte tutuldu.

Mart 1986’da cezaevinden çıktıktan sonra eğitimine devam eden Timur Semerci, inşaat mühendisi olarak İTÜ’den mezun oldu. TMMOB içinde mücadelesini sürdürdü. İnşaat Mühendisleri odası Genel Kurul delegesi oldu. 2000 yılında 37. Dönem İMO İstanbul Şubesi yönetiminde görev üstlendi.