78 kırtasiye ürününden 41’inde kanserojen madde çıktı

T24

132 numune aldılar

Kokulu silgiye dikkat!

Tekstilde uygunsuz ürün yok

Alerji olan şikâyet etsin!

Yazıcı: Tamamını temizleyeceğiz



Fitalat ve azo boyar nedir?

Vatan gazetesinden Gülümhan Gülten imzalı habere göre, Bakan Yazıcı, bu ürünlerin bir daha piyasaya sürülmemesi için gereken hukuki ve fiili önlemlerin alınmasıyla ilgili talimat verdi. Bakanlık bu ürünlerin gümrüklerden girip girmediğini, girdiyse hangi gümrüklerden ve nasıl girdiğini tespit etmek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bu kapsamda gümrüklerden giren bu tür ürünlerin denetimleri nasıl aşabildiği de ayrıca inceleniyor.Bakan Yazıcı’nın “Numunelerin yüzde 100’ü güvenli çıkana kadar denetimleri sürdüreceksiniz” talimatıyla 4 ilde yapılan denetimlerin diğer illere de genişletileceği öğrenildi.Denetimler için özellikle tüketicilerin yoğun olarak alışveriş yaptıkları noktalar ve büyük dağıtıcılar seçildi. Verilen bilgiye göre denetim ekipleri, güvensizliğine ilişkin şüphe duyulan 13 çeşit ayakkabı, 41 çeşit tekstil ve 78 çeşit kırtasiye ürünü olmak üzere toplam 132 farklı üründen numuneler aldı. Alınan bu numuneler laboratuvarlarda testlere tabi tutuldu.Ürün numunelerinin laboratuvardan çıkan test sonuçları çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Buna göre, 10 çeşit ayakkabı ve 41 çeşit kırtasiye ürününde, izin verilen limitlerin üzerinde fitalat ve azo boyar madde tespit edildi. Test sonuçları uygunsuz çıkan 51 üründen 50’sinde yüksek miktarda fitalat, geri kalan 1 üründe ise yüksek miktarda azo boyar madde bulunduğu anlaşıldı. Yapılan denetimlerde, kırtasiye ürünlerinin yüzde 53’ünün, deri ürünlerinin de yüzde 77’sinin güvensiz oldukları görüldü. Böylece numune alınan ürünlerin yarısından fazlasının güvensiz olduğu ortaya çıktı.Güvensiz çıkan ürünler arasında, kokulu silgiler, boya kalemleri, keçeli kalemler, okul çantaları, kalem kutuları, beslenme çantaları, su mataraları, çocuk giysilerindeki plastik baskı ve aksesuarlar ile ayakkabı, spor ayakkabıları, eldivenler, saat kayışları bulunuyor. Geçtiğimiz hafta sonu çıkan test sonuçlarına göre güvenliğe aykırı çıkan ürünlerin üretici veya ithalatçıları hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, bu ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması, bertarafı ve üreticilere idari para cezası uygulanması gibi bir dizi yaptırım uygulanmaya başlandığını vurguladılar. Gümrüklerden girip girmediği netleşen ürünlerle ilgili de bu girişi engelleyecek her türlü önlem alınacağı belirtiliyor.Denetimi yapılan tekstil ürünlerinde 4 ayrı ilden alınan 41 çeşit ürünün tamamının test sonuçları uygun çıktı. Bu durum, 2009’dan beri gümrüklerde yapılan denetim ve incelemelerin olumlu sonucu olarak değerlendirildi. Ayrıca üreticilerin tekstildeki zararlı kimyasallar konusunda bilinçlendikleri şeklinde yorumlandı.Bakanlık yetkilileri, çocuklarında bu tür ürünlerin kullanılmasının ardından kaşıntı, alerji, ciltte kızarma olması halinde mutlaka Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvurmalarını istedi.Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, sözkonusu denetimlerden çıkan sonuçları şöyle değerlendirdi:“Bakanlık olarak hedefimiz, tüketiciye sunulan tüm ürünlerin yüzde 100 güvenli olması ve halkımızın gönül rahatlığı ile bu ürünleri satın alıp, kullanması. Amacımız, çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atacak en küçük bir ürünün okul çantasına, eve, okula girmesini engellemek. Bu noktada, vatandaşımızın sağlığı ile oynayan kötü niyetli üretici ve dağıtıcılara asla müsamaha gösterilmeyecek. Bu kapsamda, tüm tüketicilerin sağlık ve güvenliğini korumak için yapmış olduğumuz denetimler kararlılıkla artarak sürdürülecek. Ürünlerin yüzde 100’ü güvenli çıkana kadar denetimler sürecek. Sıfır tolerans uygulamamız burada da hakim olacak.”Fitalatlar, birden çok çeşidiyle plastik ürünlere, plastiğin esnekliklerini artırmak için eklenen kimyasalları ifade ediyor. Fitalatların çocuklarda alerjik hastalıklar ve astıma, yetişkinlerde cilt problemlerine neden olduğu, üreme sisteminde ve hormon sisteminde ciddi hasarlara neden olduğu biliniyor. Kansorejen olan fltatların çocuk oyuncakları ile araç ve gereçlerinde kullanımı da yasak. Azo boyar maddeler ise özellikle tekstilde ve deri eşyalarda kullanılan renklendiricileri ifade ediyor. Bu maddeler özellikle ter yoluyla vücuda giriyor. Azo boyarlar kansorejen maddeler olarak tescil edilmiş durumda.