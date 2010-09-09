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Yaşam

77 YILLIK TÜRK BAYRAĞI KÜTÜPHANEDE KADİRLİ (A.A)

09 Eylül 2010 12:48

-77 YILLIK TÜRK BAYRAĞI KÜTÜPHANEDE KADİRLİ (A.A) - 09.09.2010 - Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Esenli köyünde yaşayan 82 yaşındaki İsmail Seyitoğlu, Cumhuriyet Halk Fırkası tarafından 1933 yılında köy muhtarı olan babasına verilen Türk bayrağını çerçeveleterek, yaylada açtığı kütüphaneye astı. Yaz aylarını Bağdaş yaylasında geçiren ilkokul mezunu İsmail Seyitoğlu, küçük yaşlardaki kütüphane kurma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kütüphaneyi, Kadirli İlçe Halk Kütüphanesi yetkililerinin katkısıyla Bağdaş yaylasında açtığını belirten Seyitoğlu, ''Toplumun bilgi ihtiyacını karşılamaya yönelik hizmet veren kütüphanede dini, ilmi, tarihi, şiir ve Atatürk'ü anlatan yaklaşık 350 civarında kitap bulunuyor'' dedi. Seyitoğlu, 1933 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası tarafından köy muhtarı olan babası Mehmet Seyitoğlu'na verilen 77 yıllık Türk bayrağını da kütüphaneye astığını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Cumhuriyetin kuruluşunun 10. yıl dönümü münasebetiyle merhum babama verilen bayrağı korumak ve benden sonrakilerin de aynı şekilde muhafaza etmesini sağlamak benim için çok önemli. Boş zamanlarını değerlendirmek üzere kütüphaneye gelen yayla sakinlerine bayrağı gösterip altında bulunan Cumhuriyet Halk Fırkası'nın bayrak talimatını okumalarını istiyorum. Amacım, bilgi hazinesinden yararlanmak için gelenlere milli mücadelede yaşananları ve Cumhuriyetin hangi şartlarda kurulduğunu unutturmamak.''

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