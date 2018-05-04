77 yaşındaki sanığa, çocuğa istismardan 21 yıl hapis

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un Tortum ilçesinde, akrabasının Y.A. (12) isimli erkek çocuğuna, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan çiftçi İbrahim Yılmaz (77), \'çocuğun cinsel istismarı\' suçundan 15 yıl, \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan ise 6 yıl olmak üzere toplam 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tortum ilçesinde yaşayan Z.A., okul müdürü O.G.\'den oğlu Y.A.\'nın, aynı mahallede oturan akrabaları 3 çocuk babası çiftçi İbrahim Yılmaz\'ın cinsel istismarına uğradığını öğrendi. Anne Z.A., 6 Kasım 2017 tarihinde, Derekapı Jandarma Komutanlığı\'na giderek İbrahim Yılmaz\'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan İbrahim Yılmaz, savcılıktaki sorgusunda, Y.A.\'ya 2 kez cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.

Y.A.\'nın Çocuk İzleme Merkezi\'nde ifadesi alındı. Lokantada yemek yediği sırada karşılaştığı İbrahim Yılmaz\'ın, kendisine para gösterdiğini anlatan Y.A., \"Yemek yediğim sırada bana para gösterdi. Ben, ne dediğini anlamadım. Daha sonra Kur\'an kursuna ait lavaboya gittim. İbrahim Yılmaz arkamdan geldi. Tuvalette bana cinsel istismarda bulundu ve 50 lira verdi. Bu olaydan 2- 3 gün sonra terziden aldığım pantolonu İbrahim Yılmaz\'ın evine götürdüm. Evde kimse olmadığını söyleyerek, beni içeri aldı. Yine aynı şeyleri yaptı. Bunları yaparken, kapı kilitliydi\" diye konuştu.

Tutuklanan İbrahim Yılmaz hakkında Erzurum 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Mahkemedeki savunmasında İbrahim Yılmaz, bu kez suçlamaları kabul etmedi. Kendisine komplo kurulduğunu savunan İbrahim Yılmaz, istismarda bulunmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, Yılmaz\'ı \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' suçundan önce 15 yıl hapis cezasına mahkum etti. Heyet, İbrahim Yılmaz\'a \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan önce 2 yıl hapis cezası verdi. Suçun çocuğa karşı işlendiğini dikkate alan heyet, cezayı 4 yıla çıkardı. Çocuğun cinsel amaçlı alıkonmasını göz önünde bulunduran heyet yarı oranda artırım yaparak İbrahim Yılmaz\'ı 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, hükümle birlikte İbrahim Yılmaz\'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.