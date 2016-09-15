77 yaşındaki huzurevi sakini üç kişiyi vurdu

ABD'de Wyoming eyaletindeki bir huzurevinde 77 yaşındaki bir kişi etrafa ateş açarak bir kişiyi öldürdü, iki kişiyi yaraladı.

Olaydan sonra bir tüfek ve bir de tabancayla kaçmaya çalışan Larry Rosenberg, polis takibi sırasında kendisini öldürdü.

Olay, silahlı saldırıların pek nadir yaşandığı Cheyenne kentinde şok etkisi yarattı.

Wyoming eyaletinin başkenti olan 60 bin nüfuslu Cheyenne'de geçen yıl işlenen cinayet sayısının sadece 6 olduğu bildirildi.

Rosenberg'in çevreye neden ateş ettiği ve yaralı olan iki kişinin durumu henüz bilinmiyor.

Bilinen saldırgan Larry Rosenberg'in huzurevinde kaldığı.

Annesi de aynı huzurevinde kalan bir kadın Rosenberg'in son zamanlarda giderek içine kapandığını anlatırken, "Giderek herkesle arasına mesafe koyuyordu. Yaşlılar evinden, orada kalan insanlardan şikayet ediyor ve kendisini herşeyden giderek koparıyordu" dedi.