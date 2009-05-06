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Yaşam

77 yaşında fuhuşa aracı oldu

Samsun’da, evinde fuhuş yaptırdığı iddia edilen 77 yaşındaki Osman Öksüz'ün evine polis tarafından baskın düzenlendi.

06 Mayıs 2009 03:00

Samsun’da, evinde fuhuş yaptırdığı iddia edilen 77 yaşındaki Osman Öksüz'ün evine polis tarafından baskın düzenlendi. Suçüstü yakalanan Öksüz, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, bir ihbar üzerine dün gece Bahçelievler Mahallesi'nde `fuhuşa aracılık etmek' suçundan sabıkalı Osman Öksüz'e ait eve baskın düzenledi. Evde fuhuş yapıldığını tespit edilen ve suçüstü yakalanan Öksüz, `fuhşa yer temin etmek' suçundan gözaltına aldı. Yapılan sorgulamanın ardından bugün nöbetçi mahkemeye çıkartılan Osman Öksüz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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