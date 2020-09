77. Venedik Film Festivali'nin Venedik Klasikleri seçkisi açıklandı

Bu yıl 2-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan 77. Venedik Film Festivali'nin Venedik Klasikleri seçkisinde yer alacak filmler belli oldu.



Goodfellas, Serpico, Le cercle rouge gibi filmlerin yer aldığı seçki, ilk olarak 25-31 Ağustos tarihleri arasında İtalya’nın Bolonya kentinde düzenlenecek Cinema Ritrovato Festivali‘nde gösterilecek, daha sonraki aylarda ise festival bünyesinde izleyici karşısına çıkacak.

Venedik Klasikleri 2020 seçkisinde yer alan filmler:

Cronaca di un amore – Michelangelo Antonioni (1950)

Claudine – John Berry (1974)

Den Muso – Souleymane Cissé (1975)

Utószezon – Zoltán Fábri (1967)

Sedotta e abbandonata – Pietro Germi (1964)

La última cena – Tomás Gutiérrez Alea (1976)

Fukushû suru wa ware ni ari – Shohei Imamura (1979)

Muhomatsu no issho – Hiroshi Inagaki (1943)

You Only Live Once – Fritz Lang (1937)

Serpico – Sidney Lumet (1973)

Le cercle rouge – Jean-Pierre Melville (1970)

Neokonchennaya pyesa dlya mekhanicheskogo pianino – Nikita Mihalkov (1977)

Goodfellas – Martin Scorsese (1990)