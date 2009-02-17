77 proje Milli Eğitim Bakanı'nı bekliyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için açılan Matematik, Fen Bilgisi ve Teknoloji-Tasarım Uygulama Atölyesi'nde miniklerin geliştirdiği 77 proje görücüye çıkıyor.



İlköğretim öğrencilerinin 77 projesi için, perşembe günü Esenboğa Airport Otel'de tanıtım toplantısı ve proje sergisi düzenlenecek.



Atölye hakkında bilgi veren Çubuk Milli Eğitim Müdürü Mehmet Mensur Toprak şunları kaydetti:



"İlçemiz ilköğretim okullarında okuyan 6, 7, ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik, fen bilgisi ve teknoloji-tasarım ders programlarındaki kazanımlarını günlük yaşamda kullanmalarını sağlayarak, projeyle öğrenme, bilimin çevre ile ilişkisini anlama, düşünsel zenginliğini heyecanla yaşama, girişimcilik ruhunu oluşturma ve uygulamalı eğitimle rehabilite gibi becerilerin kazandırılması amacıyla bu proje hayata geçirilmiştir."



Proje ile istekli ve yetenekli 90 öğrencinin belli bir plan dahilinde belirlenerek 3 ay süresince 6 alan öğretmeniyle uygulama atölyesinde, deney, ekip çalışması, bilimsel proje hazırlanması gibi uygulamalı etkinliklere katıldığını belirten Toprak "bu uygulamalı çalışmalar sonrasında bazı öğrencilerde istenmeyen davranışların azaldığı, okullarında daha uyumlu hale geldikleri,

sosyal hayatlarında pozitif yaklaşımların arttığı gözlemlenmiştir. Uygulama Atölyesi'nde bireysel ve ekip çalışmaları sonucunda 77 proje üretilmiştir" şeklinde konuştu.



Perşembe günkü etkinliğe, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'i de davet ettiklerini belirten Toprak, projenin hayata geçirilmesindeki destekleri dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan, Çubuk Kaymakamı Meftun Dallı, Çubuk Belediyesi ve hayırsever iş adamı Muzaffer Temel'e teşekkür etti.

