77. PEN Kongresi hızlı başladı!







BATUR FATİH İLHAN

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Dünya Yazarlar Birliği PEN'in 77. Kongresi Belgrad'da başladı.





1926'da kurulan Sırp PEN Merkezi’nin ev sahipliğini yaptığı ve "Edebiyat -Dünya Dili" başlıklı kongrenin ilk gününde (12 Eylül) Uluslararası Yönetim Kurulu üyeleri biraraya geldi.



28 Eylül'e dek sürecek kongrede; Türkiye PEN Merkezi'ni, Tarık Günersel ile Yasemin Arpa temsil ediyor. Kongrede Mesut Şenol da katılımcı olarak yer alıyor.



Kongrenin ilk oturumlarından “Hapisteki Yazarlar Komitesi” toplantısında Ahmet Şık ile Nedim Şener, uluslararası PEN desteği için listeye alındı. “Barış için Yazarlar Komitesi” toplantısında Tarık Günersel, Türkiye'de özellikle eylül referandumu sonrası değişen adalet dengelerine dikkat çekti. Günersel, Türkiye'de soruşturmacı gazetecilik uygulamalarının hem kurumsal hem de bireysel manada ağır bir darbe yediğini vurgulayarak bugün ülkesinde gerek tutuklu gerekse de hükümlü pek çok yazarın, düşünürün, çevirmenin ve de gazetecinin mağdur durumlarını dinleyecilerin dikkatine sundu.



Kürt PEN Merkezi temsilcisi Abdullah Hejab Ortadoğu'da Kürtlerin ayrı bir devlet istemediğini, demokratik bir ortamda yaşamak istediklerini söyledi.



Bask PEN temsilcisi Laure Mintegi ETA'nın silahlı mücadelesinin sona erdiğini vurguladı.



Bangladeş PEN temsilcisi Abdül Kerim Hindistan'ın akarsu kaynaklarını engellediğini, gelen suların da büyük ölçüde kirli olduğunu belirtti.



Çin'deki yazarlar ile Tibetli ve Uygur yazarların sorunları ele alındı.



Çeviri ve Dil Hakları Komitesi ile Kadın Yazarlar Komitesi toplantılarında ilgili alanlardaki çalışmalar özetlendi ve öneriler getirildi. Uluslararası Başkan John Ralston Saul'un küreselleşmeyi eleştirdiği eserinin Sırpça çevirisi bağlamındaki tanıtım toplantısında Saul 2008 krizini tarihin en büyük sahtekârlığı olarak nitelendirdi.





