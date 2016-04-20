77 kişiyi öldüren hükümlü AİHM’e açtığı 'insan hakları ihlali davası' kazandı!

Norveç'te 77 kişiyi öldüren aşırı sağcı Anders Behring Breivik'in hapishane koşullarıyla ilgili açtığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Brevik'in açtığı insan hakları ihlali davasında mağdur olduğuna hükmetti. Norveç hükümeti davayı kazanan Breivik'in mahkeme masraflarını da karşılayacak.

Kararda ‘insanlık dışı ve insanlık onuruna aykırı muamelenin demokratik toplumlarda yeri olmadığı ve bu durumun terörist ya da katil herkes için geçerli olduğu’ ifade edildi.

NTV’de yer alan habere göre, Anders Behring Breivik 2015 yaz aylarında Norveç devleti aleyhine açtığı davada cezasını çektiği hapishane koşullarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3 ve 8'inci maddelerine aykırı olduğunu iddia etmişti. Norveç mahkemesi yaz aylarında yapılan duruşmalardan sonra kararını vermek üzere duruşmayı ertelemişti.

Tecrid edildiğini iddia ediyordu

Breivik hapishanede yaşadığı tecrit koşulları ile dış dünya ile iletişiminin engellenmesi konusunu davaya taşımıştı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 3'üncü maddesi, "hiç bir kişinin işkenceye ve insan dışı muameleye maruz bırakılamayacağını", 8'inci madde ise, "herkesin özel yaşantısına saygı ile iletişim hakkının kısıtlanamayacağını'' hükmediyor.

Norveçli avukat Thomas Horn dava sonucuna ilişkin, Norveç devletinin 'cezaevi koşulları ile ilgili düzenlemeleri gözden geçirmek durumunda kalacağını' söyledi.

Çoğu çocuk 77 kişiyi katletmişti, 21 yıl ceza aldı

Anders Behring Breivik, 2011 yılı haziran ayında hükümet binalarının bulunduğu bölgede patlattığı bomba sonucu 8, iki saat sonra da Sosyal Demokrat Parti gençlik örgütünün Ütoya Adası'ndaki yaz kampında açtığı ateş sonucu 69 kişiyi katletmişti.

Çoğu çocuk 77 kişinin katili 37 yaşındaki Breivik, Norveç'teki en yüksek ceza olan 21 yıla mahkum edilmişti.